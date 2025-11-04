 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė dainininkas ir dainų autorius: nuo spalio jis buvo paguldytas į ligoninę

2025-11-04 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 19:20

Brazilijos dainininkas ir dainų autorius Lô Borges lapkričio 2 d. mirė Belo Horizonte mieste, sulaukęs 73 metų, dėl daugelio organų nepakankamumo.

Žvakė, lašelinė (nuotr. 123rf.com)

Brazilijos dainininkas ir dainų autorius Lô Borges lapkričio 2 d. mirė Belo Horizonte mieste, sulaukęs 73 metų, dėl daugelio organų nepakankamumo.

1

Menininkas buvo paguldytas į ligoninę nuo spalio mėnesio dėl su narkotikais susijusios infekcijos, skelbė 1.folha.uol.com.br.

Netektis

Lô Borges buvo laikomas viena kūrybiškiausių Brazilijos populiariosios muzikos asmenybių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunystėje jis prisijungė prie „Clube da Esquina“ – grupės, susikūrusios 1960-ųjų pabaigoje, kuri derino roką, sambą ir Brazilijos regioninę muziką.

Kartu su dainininku Miltonu Nascimento ir kitais bendradarbiais jis dalyvavo albume „Clube da Esquina“ (1972), kuris tapo Brazilijos populiariosios muzikos etalonu dėl poezijos ir garso eksperimentų derinio.

Kaip teigė kritikai, Lô Borges buvo „viena iš kūrybiškiausių Brazilijos populiariosios muzikos figūrų“, o jo indėlis – nepakeičiamas.

Jo darbai, nuo „Clube da Esquina“ iki vėlesnių albumų, tapo muzikos istorijos dalimi, o jo kūryba ir toliau įkvepia naujas muzikantų kartas.

