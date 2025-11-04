Mirė dainininkas ir dainų autorius: nuo spalio jis buvo paguldytas į ligoninę

Menininkas buvo paguldytas į ligoninę nuo spalio mėnesio dėl su narkotikais susijusios infekcijos, skelbė 1.folha.uol.com.br.
Netektis
Lô Borges buvo laikomas viena kūrybiškiausių Brazilijos populiariosios muzikos asmenybių.
Jaunystėje jis prisijungė prie „Clube da Esquina“ – grupės, susikūrusios 1960-ųjų pabaigoje, kuri derino roką, sambą ir Brazilijos regioninę muziką.
Kartu su dainininku Miltonu Nascimento ir kitais bendradarbiais jis dalyvavo albume „Clube da Esquina“ (1972), kuris tapo Brazilijos populiariosios muzikos etalonu dėl poezijos ir garso eksperimentų derinio.
Kaip teigė kritikai, Lô Borges buvo „viena iš kūrybiškiausių Brazilijos populiariosios muzikos figūrų“, o jo indėlis – nepakeičiamas.
Jo darbai, nuo „Clube da Esquina“ iki vėlesnių albumų, tapo muzikos istorijos dalimi, o jo kūryba ir toliau įkvepia naujas muzikantų kartas.
