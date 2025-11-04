 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Tragiškai pasibaigė 5 žmonių aktyvi pramoga: tarp mirusiųjų – ir 17-metė

2025-11-04 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 07:30

Penki Vokietijos alpinistai žuvo, kai į juos nusirito sniego lavina šiaurinėje Italijoje, pranešė gelbėtojai sekmadienį.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Penki Vokietijos alpinistai žuvo, kai į juos nusirito sniego lavina šiaurinėje Italijoje, pranešė gelbėtojai sekmadienį.

Trijų aukų – dviejų vyrų ir vienos moters – kūnai jau buvo rasti šeštadienį, o dviejų kitų dingusių žmonių, vyro ir jo 17-metės dukros, kūnai buvo aptikti sekmadienio rytą Pietų Tirolio regione, skelbė mirror.co.uk.

Nelaimė Italijoje

Alpių gelbėjimo tarnybos atstovas Federico Catania sakė AP: „Jie buvo nusiridenti į žemutinę tarpeklio dalį, kur įvyko lavina. Gelbėjimo komandos dabar grįžta į slėnį, taip pat atsižvelgiant į blogėjančias oro sąlygas dideliame aukštyje.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alpinistai buvo užklupti lavinos šeštadienį apie 16 val. Jie kopė netoli Cima Vertana kalno Ortlerio kalnuose, daugiau nei 3 500 metrų aukštyje.

Pasak pirminių duomenų, alpinistai buvo trijose grupėse ir nekeliaudavo kartu. 2 vyrus pavyko išsigelbėti po lavinos; jie buvo sraigtasparniu nugabenti į ligoninę Bolcane.

