Tragiškai pasibaigė 5 žmonių aktyvi pramoga: tarp mirusiųjų – ir 17-metė

Trijų aukų – dviejų vyrų ir vienos moters – kūnai jau buvo rasti šeštadienį, o dviejų kitų dingusių žmonių, vyro ir jo 17-metės dukros, kūnai buvo aptikti sekmadienio rytą Pietų Tirolio regione, skelbė mirror.co.uk.
Nelaimė Italijoje
Alpių gelbėjimo tarnybos atstovas Federico Catania sakė AP: „Jie buvo nusiridenti į žemutinę tarpeklio dalį, kur įvyko lavina. Gelbėjimo komandos dabar grįžta į slėnį, taip pat atsižvelgiant į blogėjančias oro sąlygas dideliame aukštyje.“
Alpinistai buvo užklupti lavinos šeštadienį apie 16 val. Jie kopė netoli Cima Vertana kalno Ortlerio kalnuose, daugiau nei 3 500 metrų aukštyje.
Pasak pirminių duomenų, alpinistai buvo trijose grupėse ir nekeliaudavo kartu. 2 vyrus pavyko išsigelbėti po lavinos; jie buvo sraigtasparniu nugabenti į ligoninę Bolcane.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!