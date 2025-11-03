 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaudi netektis: kovą su klastinga liga pralaimėjo aktorius

2025-11-03 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:55

Mirė aktorius Tcheky Karyo, pasirodęs Luc Bessono filme „Nikita“ ir daugybėje kitų garsiausių režisierių kūrinių. Vyrui buvo 72-eji.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Mirė aktorius Tcheky Karyo, pasirodęs Luc Bessono filme „Nikita" ir daugybėje kitų garsiausių režisierių kūrinių. Vyrui buvo 72-eji.

0

Jo žmona ir vaikai naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime nurodė, kad jis „penktadienį, spalio 31-ąją, mirė nuo vėžio“, skelbė france24.com.

Netektis

Aktorius pasirodė daugelyje veiksmo ir nuotykių filmų – kartais pagrindiniuose, bet dažniau antraplaniuose vaidmenyse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1953 metais Stambule, Turkijoje, gimęs Karyo savo karjerą pradėjo Prancūzijos kine 9-ajame dešimtmetyje, kur pelnė pirmuosius apdovanojimus ir nominacijas.

Jis įkūnijo medžiotoją Jeano-Jacques’o Annaud 1988 metų nuotykių filme „Lokys“.

1990 metais jis sulaukė dėmesio dėl vaidmens Luc Bessono sėkmingame filme „Nikita“, kuriame įkūnijo griežtą slaptą agentą, prižiūrintį Anne Parillaud suvaidintą žudikę Nikitą.

Jo kalbų mokėjimo talentas – jis kalbėjo prancūzų, anglų, ispanų ir kitomis kalbomis – netrukus atvėrė duris į tarptautinius projektus, tarp jų Ridley Scotto istorinį epą „1492: Rojaus užkariavimas“.

Karyo nuolat dirbo kine ir televizijoje tiek Prancūzijoje, tiek užsienyje, pasirodydamas įvairiausiuose filmuose – nuo Jeano-Pierre’o Jeunet 2001 metų žaismingos komedijos „Amelija iš Monmartro“ iki brazilų režisieriaus Walterio Salles 1995 metų trilerio „Svetima žemė“.

Į viršų