Mirė vieno garsiausių pasaulio astronautų žmona: praėjo vos keli metai nuo vestuvių

Buvęs astronautas – antrasis žmogus, žengęs mėnulyje – buvo šalia žmonos jos mirties metu. Taip pat šalia buvo ir jos sūnus Vlad Ghenciu. Mirties priežastis pranešime neatskleidžiama.
Susituokė prieš kelis metus
Buzz ir Anca susitiko 2017-ųjų gruodį per profesinį renginį, o jų romanas prasidėjo kitų metų gegužę. Pora susituokė 2023 metais, per Buzzo 93-iąjį gimtadienį, rašo „People“.
Anca Faur buvo ketvirtoji Buzzo Aldrino žmona. Astronautas anksčiau buvo vedęs Joan Archer (1954–1974 m.), Beverly Van Zile (1975–1987 m.) ir Lois Cannon (1988–2012 m.). Su pirmąja žmona jis susilaukė dviejų sūnų – Jameso ir Andrew – bei dukters Janice.
Anca Faur turėjo Pitsburgo universiteto chemijos inžinerijos daktaro laipsnį. Vėliau ji dirbo kartu su vyru – ėjo „Buzz Aldrin Ventures LLC“ vykdomosios viceprezidentės pareigas.
95-erių metų Buzz Aldrin išplatintame pareiškime savo žmoną pavadino „savo gyvenimo meile“.
Anca Faur buvo 66-erių.
