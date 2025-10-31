Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaudi netektis kino pasauliui: mirė legendinės aktorės dukra

2025-10-31 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 19:40

Maria Riva – vienintelė legendinės vokiečių kilmės aktorės, dainininkės ir stiliaus ikonos Marlene Dietrich dukra – mirė būdama 100 metų, vos kelioms savaitėms likus iki jos 101-ojo gimtadienio. Dviem „Emmy“ apdovanojimams nominuota aktorė, rašytoja ir televizijos pionierė iškeliavo spalio 29 d., miegodama savo sūnaus, rašytojo Peterio Rivos, namuose Naujojoje Meksikoje.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Maria Riva – vienintelė legendinės vokiečių kilmės aktorės, dainininkės ir stiliaus ikonos Marlene Dietrich dukra – mirė būdama 100 metų, vos kelioms savaitėms likus iki jos 101-ojo gimtadienio. Dviem „Emmy“ apdovanojimams nominuota aktorė, rašytoja ir televizijos pionierė iškeliavo spalio 29 d., miegodama savo sūnaus, rašytojo Peterio Rivos, namuose Naujojoje Meksikoje.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Rivos gyvenimas buvo kupinas kontrastų – nuo šlovės Brodvėjuje iki asmeninių išbandymų ir sudėtingų santykių su mama, kurią ji vėliau aprašė atviroje biografijoje. „Ji visada buvo ta, kuria galėjome pasitikėti – šilta, išmintinga, mylinti“, – sakė jos sūnus Peteris, patvirtindamas žinią apie motinos mirtį, rašo people.com.

REKLAMA
REKLAMA

„Visiems mums trūks Marijos protingumo, patarimų ir gilaus žmogiškojo supratimo“, – rašoma jo pareiškime portalui The Wrap. „Guodžiamės mintimi, kad dabar ji vėl kartu su savo vyru Williamu, su kuriuo praleido penkis dešimtmečius, sūnumi Michaelu bei tėvais – Marlene ir Rudi.“

REKLAMA

Aktorė mirė spalio 29 d., miegodama savo sūnaus namuose Naujojoje Meksikoje.

Iš Berlyno – į Holivudo spindesį

Maria gimė 1924 m. Berlyne kaip Maria Sieber, režisieriaus Rudolfo Sieberio ir tuomet dar kylančios kino žvaigždės Marlene Dietrich dukra. Nors tėvai išsiskyrė romantiškai, jie išlaikė artimą draugystę visą gyvenimą.

1931 m. Dietrich kartu su dukra persikėlė į Holivudą. Mergaitės gyvenimą formavo kino pasaulio atmosfera – ją mokė guvernantės, o motina norėjo, kad ji visur ją lydėtų. Riva vėliau prisiminė, kad Dietrich jai net buvo pasiūdusi uniformą su užrašu „Marlene Dietrich palydovė“.

REKLAMA
REKLAMA

Dar vaikystėje Maria bendravo su daugybe garsenybių – tarp jų ir Rosemary Kennedy, prezidento Johno F. Kennedy seserimi. Ji netgi kelis kartus pasirodė motinos filmuose.

Tamsūs prisiminimai ir sudėtingi santykiai su motina

Nors iš šalies jų ryšys atrodė artimas, Riva savo memuaruose ir interviu dažnai kalbėjo apie skaudžią vaikystę. 1993 m. žurnalui People ji sakė:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš nenaudoju žodžio „motina“ Dietrich atžvilgiu. Tai ypatingas žodis, reiškiantis meilę – o to aš neprisimenu.“

Riva taip pat atskleidė, kad būdama 15 metų buvo seksualiai išnaudota vienos auklės, tačiau apie tai niekada nepranešė motinai.

„Mano motina nebūtų patikėjusi. Ji turėjo gebėjimą ištrinti iš atminties viską, ko nenorėjo girdėti“, – kalbėjo Riva.

REKLAMA

Televizijos pionierė ir dvi „Emmy“ nominacijos

Jaunystėje Riva kovojo su alkoholizmu, tačiau po skyrybų su pirmuoju vyru Deanu Goodmanu metė gerti ir ėmė kurti savo karjerą.

Persikėlusi į Niujorką, ji studijavo Fordhamo universitete, kur sutiko scenografą Williamą Rivą – vyrą, su kuriuo pragyveno 50 metų ir susilaukė keturių sūnų: Michaelio, Paulo, Peterio ir Davido.

REKLAMA

1950-aisiais Maria tapo viena pirmųjų televizijos aktorių JAV. Ji pasirašė sutartį su CBS ir pasirodė daugiau nei 500 televizijos spektaklių, taip pat reklamose.

„1951 m. niekas nenorėjo dirbti televizijoje – tai buvo tarsi karjeros pabaigos ženklas“, – juokėsi Riva interviu Televizijos akademijai.

Jos talentas neliko nepastebėtas – 1952 ir 1953 m. ji buvo nominuota „Emmy“ apdovanojimui kaip geriausia aktorė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsitraukimas nuo scenos ir gyvenimas šeimoje

Šeštajame dešimtmetyje Riva pasitraukė iš aktorystės, kad galėtų auginti vaikus Europoje. Tačiau Dietrich vis tiek išliko stipria figūra jos gyvenime – kartais net pernelyg dominuojančia.

Sūnus Peteris pasakojo:

„Mus varė iš proto matyti, kaip mama visada turėjo paklusti močiutei. Marlene skambindavo bet kuriuo paros metu, duodavo nurodymus ir padėdavo ragelį. Ji tikrai nebuvo švelni.“

REKLAMA

Dukters akimis – garsios motinos portretas

Po Dietrich mirties 1992 m., dukra išleido biografiją „Marlene Dietrich“, kurioje atvirai aprašė motinos gyvenimą ir jų komplikuotus santykius.

„Ji žinojo, kad teisingai aprašysiu jos profesinę pusę, nes ją gerbiau. Bet mano knygoje nėra atleidimo nuo viešumo, jei to nusipelnei – nesvarbu, kas tu esi“, – sakė Riva.

REKLAMA

Vėliau ji taip pat parengė poezijos rinkinį iš motinos kūrinių (2005 m.), išleido nuotraukų albumą (2001 m.) bei romano debiutą (2017 m.).

Paskutiniai metai

Nors daug metų gyveno toliau nuo viešumos, Riva dar 1988 m. grįžo į ekranus filme „Scrooged“ su Billu Murray.2018 m. ji pasirodė trumpametražiniame filme „All Aboard“, kurį režisavo jos anūkas – tarsi simboliškai perduodama kūrybinę estafetę naujai kartai.

Jos vyras Williamas mirė 1999 m., o sūnus Michaelas – 2012 m.

Maria Riva paliko po savęs ne tik ryškią meninę istoriją, bet ir sudėtingą, žmogišką pasakojimą apie tai, ką reiškia augti šalia legendos.

„Ji buvo mūsų šeimos širdis – moteris, kuri mylėjo tyliai, bet giliai,“ – sakė jos sūnus Peteris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų