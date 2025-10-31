Skaudi netektis kino pasauliui: mirė legendinės aktorės dukra

M. Rivos gyvenimas buvo kupinas kontrastų – nuo šlovės Brodvėjuje iki asmeninių išbandymų ir sudėtingų santykių su mama, kurią ji vėliau aprašė atviroje biografijoje. „Ji visada buvo ta, kuria galėjome pasitikėti – šilta, išmintinga, mylinti“, – sakė jos sūnus Peteris, patvirtindamas žinią apie motinos mirtį, rašo people.com.
„Visiems mums trūks Marijos protingumo, patarimų ir gilaus žmogiškojo supratimo“, – rašoma jo pareiškime portalui The Wrap. „Guodžiamės mintimi, kad dabar ji vėl kartu su savo vyru Williamu, su kuriuo praleido penkis dešimtmečius, sūnumi Michaelu bei tėvais – Marlene ir Rudi.“
Aktorė mirė spalio 29 d., miegodama savo sūnaus namuose Naujojoje Meksikoje.
Iš Berlyno – į Holivudo spindesį
Maria gimė 1924 m. Berlyne kaip Maria Sieber, režisieriaus Rudolfo Sieberio ir tuomet dar kylančios kino žvaigždės Marlene Dietrich dukra. Nors tėvai išsiskyrė romantiškai, jie išlaikė artimą draugystę visą gyvenimą.
1931 m. Dietrich kartu su dukra persikėlė į Holivudą. Mergaitės gyvenimą formavo kino pasaulio atmosfera – ją mokė guvernantės, o motina norėjo, kad ji visur ją lydėtų. Riva vėliau prisiminė, kad Dietrich jai net buvo pasiūdusi uniformą su užrašu „Marlene Dietrich palydovė“.
Dar vaikystėje Maria bendravo su daugybe garsenybių – tarp jų ir Rosemary Kennedy, prezidento Johno F. Kennedy seserimi. Ji netgi kelis kartus pasirodė motinos filmuose.
Tamsūs prisiminimai ir sudėtingi santykiai su motina
Nors iš šalies jų ryšys atrodė artimas, Riva savo memuaruose ir interviu dažnai kalbėjo apie skaudžią vaikystę. 1993 m. žurnalui People ji sakė:
„Aš nenaudoju žodžio „motina“ Dietrich atžvilgiu. Tai ypatingas žodis, reiškiantis meilę – o to aš neprisimenu.“
Riva taip pat atskleidė, kad būdama 15 metų buvo seksualiai išnaudota vienos auklės, tačiau apie tai niekada nepranešė motinai.
„Mano motina nebūtų patikėjusi. Ji turėjo gebėjimą ištrinti iš atminties viską, ko nenorėjo girdėti“, – kalbėjo Riva.
Televizijos pionierė ir dvi „Emmy“ nominacijos
Jaunystėje Riva kovojo su alkoholizmu, tačiau po skyrybų su pirmuoju vyru Deanu Goodmanu metė gerti ir ėmė kurti savo karjerą.
Persikėlusi į Niujorką, ji studijavo Fordhamo universitete, kur sutiko scenografą Williamą Rivą – vyrą, su kuriuo pragyveno 50 metų ir susilaukė keturių sūnų: Michaelio, Paulo, Peterio ir Davido.
1950-aisiais Maria tapo viena pirmųjų televizijos aktorių JAV. Ji pasirašė sutartį su CBS ir pasirodė daugiau nei 500 televizijos spektaklių, taip pat reklamose.
„1951 m. niekas nenorėjo dirbti televizijoje – tai buvo tarsi karjeros pabaigos ženklas“, – juokėsi Riva interviu Televizijos akademijai.
Jos talentas neliko nepastebėtas – 1952 ir 1953 m. ji buvo nominuota „Emmy“ apdovanojimui kaip geriausia aktorė.
Atsitraukimas nuo scenos ir gyvenimas šeimoje
Šeštajame dešimtmetyje Riva pasitraukė iš aktorystės, kad galėtų auginti vaikus Europoje. Tačiau Dietrich vis tiek išliko stipria figūra jos gyvenime – kartais net pernelyg dominuojančia.
Sūnus Peteris pasakojo:
„Mus varė iš proto matyti, kaip mama visada turėjo paklusti močiutei. Marlene skambindavo bet kuriuo paros metu, duodavo nurodymus ir padėdavo ragelį. Ji tikrai nebuvo švelni.“
Dukters akimis – garsios motinos portretas
Po Dietrich mirties 1992 m., dukra išleido biografiją „Marlene Dietrich“, kurioje atvirai aprašė motinos gyvenimą ir jų komplikuotus santykius.
„Ji žinojo, kad teisingai aprašysiu jos profesinę pusę, nes ją gerbiau. Bet mano knygoje nėra atleidimo nuo viešumo, jei to nusipelnei – nesvarbu, kas tu esi“, – sakė Riva.
Vėliau ji taip pat parengė poezijos rinkinį iš motinos kūrinių (2005 m.), išleido nuotraukų albumą (2001 m.) bei romano debiutą (2017 m.).
Paskutiniai metai
Nors daug metų gyveno toliau nuo viešumos, Riva dar 1988 m. grįžo į ekranus filme „Scrooged“ su Billu Murray.2018 m. ji pasirodė trumpametražiniame filme „All Aboard“, kurį režisavo jos anūkas – tarsi simboliškai perduodama kūrybinę estafetę naujai kartai.
Jos vyras Williamas mirė 1999 m., o sūnus Michaelas – 2012 m.
Maria Riva paliko po savęs ne tik ryškią meninę istoriją, bet ir sudėtingą, žmogišką pasakojimą apie tai, ką reiškia augti šalia legendos.
„Ji buvo mūsų šeimos širdis – moteris, kuri mylėjo tyliai, bet giliai,“ – sakė jos sūnus Peteris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!