  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė vos 42-ejų aktorius: be tėčio liko 4 vaikai

2025-10-30 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 13:25

Buvęs vaikų aktorius Floydas Rogeris Myersas jaunesnysis, geriausiai žinomas dėl savo vaidmens populiariame seriale „Bel-Air’o princas“, mirė sulaukęs vos 42 metų.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Buvęs vaikų aktorius Floydas Rogeris Myersas jaunesnysis, geriausiai žinomas dėl savo vaidmens populiariame seriale „Bel-Air'o princas", mirė sulaukęs vos 42 metų.

0

Liūdną žinią patvirtino jo motina Renee Trice, kuri portalui TMZ pasakojo, kad sūnus mirė ankstų trečiadienio rytą nuo širdies smūgio savo namuose Merilande.

Per metus net trys širdies smūgiai

Anot jos, per pastaruosius trejus metus Floydas buvo patyręs net tris širdies smūgius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renee teigė, kad su sūnumi kalbėjosi vos likus kelioms valandoms iki jo mirties.

Floydas Rogeris Myersas pirmą kartą pasirodė televizijoje 1992 m., kai suvaidino jaunąjį Willą Smithą serialo „The Fresh Prince of Bel-Air“ serijoje. Nors vėliau jis pasitraukė iš aktorystės, jo pasirodymas išliko daugelio gerbėjų atmintyje.

Socialiniuose tinkluose gerbėjai ėmė reikšti užuojautas, pabrėždami, kad Myersas buvo labai jaunas ir dar turėjo daug gyvenimo prieš akis.

Vienas rašė: „Tokia liūdna žinia – atrodė, kad jo gyvenime dar turėjo būti daug gražių skyrių.“

Vos kelios savaitės prieš mirtį Floydas šventė savo dukters 10-ąjį gimtadienį, „Instagram“ tinkle dalindamasis šiltu įrašu, kuriame džiaugėsi tėvyste ir meile savo vaikams.

Kaip rašoma jo šeimos sukurtame GoFundMe puslapyje, Floydas Rogeris Myersas buvo „atsidavęs tėvas, mylintis brolis ir draugas, kurio gerumas, juokas ir šiluma palietė kiekvieną, su kuo jis susitiko“.

Jis paliko keturis vaikus – Taelyn, Kinsley, Tylerį ir Knoxą. Šeima šiuo metu renka lėšas laidotuvių išlaidoms padengti.

 

