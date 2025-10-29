Mirė žinomas Lietuvos visuomenininkas

„Daug fizikų susibūrimų prieš ir po FiDi įvyko „Alfonso kavinėje“ Pilies gatvėje, kur daugelis vyresniosios kartos fakulteto alumnų studijų metais šveitė blynus. Alfonsas buvo vienas iš ryškiausių pirmosios Lietuvoje bangos fizikų–verslininkų, kurie parodė, kad būti fiziku versle yra privalumas.
Jis dalyvavo daugelyje fizikų iniciatyvų, rėmė jas finansiškai. Buvo fizikas su savo fizikiška gyvenimo filosofija, praktiška iš prigimties ir išplėtota aktyvioje veikloje realiame verslo pasaulyje“, – prisimena kolegos fizikai.
Atsisveikinimas su Alfonsu Ambrazu
Daugelio kartų atstovai Alfonsą Ambrazą mena kaip nepamainomą Fiziko dienos dalyvį ir rėmėją, idėjų generatorių, VU Fizikos fakulteto Alumnio draugijos valdybos narį ir pirmininką. Savo draugų, kolegų ir bendradarbių atmintyje jis paliks iniciatyvaus, išmanaus, niekada nenurimstančio žmogaus atminimą.
Su giliu liūdesiu reiškiame nuoširdžią užuojautą a. a. Alfonso Ambrazo artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems.
Atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centre (Kalvarijų g. 329) spalio 29 d., trečiadienį, 14:30–19:00. 19 val. mišios Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje.
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 9:00–14:25 Laidojimo paslaugų centre, o 14:30 išlydėjimas į Rokantiškių kapines.
Biografija
1979 metais baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. Dar studijų metais, nuo 1977 m., pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institute.
1980–1981 m. stažavosi Maskvos Fizikos institute, dirbo Nobelio premijos laureato Aleksandro Prochorovo laboratorijoje. Atsisakęs mokslinio darbo Maskvoje, grįžo į Lietuvą. Dirbo Lietuvos finansų ministerijos Informaciniame skaičiavimo centre inžinieriumi, grupės vadovu, direktoriaus pavaduotoju.
Jo puikūs organizaciniai gebėjimai ir verslo įžvalgos buvo pastebėti ir jis patraukė į besikuriančią naujosios Lietuvos laisvąją rinką. 1987 metais buvo išrinktas Vilniaus Jaunimo mokslinės ir techninės kūrybos centro „Viltis“ vadovu. UAB „Viltis“ buvo viena iš Vertybinių popierių biržos steigėjų ir akcininkų, finansų maklerio įmonės „Vilčių makleris“ steigėja ir savininkė.
Nuo 1995 metų dirbo UAB „ Gairė“ vadovu, organizuodamas ne tik patrauklų viešąjį maitinimą, bet ir remdamas įvairius miesto kultūrinius renginius, muges ir kitas iniciatyvas.
Keletą metų buvo aktyvus politikoje. 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose buvo Valdo Adamkaus patikėtinis. Dalyvavo Seimo ir Vilniaus mieto savivaldybės tarybos rinkimuose.
2005 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete baigė studijas ir įgijo ryšių su visuomene ir spaudos atstovo specialybę. Nemažai dėmesio skyrė profesinėms žinioms finansų, draudimo, pensijų fondų valdymo srityje.
2007 m. tapo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Alumnio draugijos pirmininku. Nuo studijų laikų aktyviai dalyvavo organizuojant FiDi. Buvo vienas pirmųjų karšto oro balionų sporto propaguotojų ir rėmėjų.
Šaltinis: Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas
