  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška avarija Kaune: žuvo BMW vairavęs vyras

2025-11-03 07:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 07:50

Per avariją Kaune vėlų sekmadienio vakarą žuvo mašiną vairavęs vyras.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Per avariją Kaune vėlų sekmadienio vakarą žuvo mašiną vairavęs vyras.

7

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko apie 23.40 val. Raudondvario plente

Automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą.

Per eismo įvykį žuvo automobilio vairuotojas. 

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, ugniagesiams buvo pranešta, BMW atsitrenkus į stulpą, vyras guli ant automobilio bagažinės, išlindęs per galinį langą.

Pneumatine gelbėjimo įranga atkeltas automobilio stogas, išlaisvintas vyro kūnas. Hidraulinėmis žirklėmis iškarpius automobilio bagažinę, atjungtas akumuliatorius.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.

Bn
Bn
2025-11-03 08:55
Atrodo, kad beveik visi BMW vairuotojai vairuoja taip, lyg pabėgę iš psichiatrinės.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
