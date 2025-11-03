 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kino industrijoje – netektis: mirė žinomas aktorius

2025-11-03 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 19:20

Ikoniškas aktorius Lee Weaver mirė sulaukęs 95 metų. Holivudo veteranas mirė savo namuose Los Andžele.

Netektis (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Ikoniškas aktorius Lee Weaver mirė sulaukęs 95 metų. Holivudo veteranas mirė savo namuose Los Andžele.

0

Jo šeima patvirtino liūdną žinią pareiškime, skelbė dailystar.co.uk

Mirė žinomas aktorius

Pareiškime buvo atskleista, kad Lee „įpindavo džiaugsmą, gilumą ir atstovavimą į kiekvieną vaidmenį, kurį atlikdavo, ir į viską, ką darė“.

Jis taip pat kartu su Steve'u Carellu pasirodė 2005 m. komedijoje „The 40-Year-Old Virgin“. Pasak „Express“ pranešimų, viena iš jo paskutinių vaidmenų buvo Melio vaidmuo „Netflix“ seriale „Grace and Frankie“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuoširdžios pagarbos žinutės plūsta iš gerbėjų ir kolegų. Louis Hayes „Facebook“ rašė: „Louis Hayes reiškia užuojautą Lee Weaver šeimai, brangiam draugui, kuris neseniai iškeliavo sulaukęs 95 metų. Tiems, kurie jo nepažįsta, Lee Weaver turėjo ilgą ir sėkmingą karjerą kaip patyręs aktorius, pasirodęs daugelyje žinomų televizijos laidų ir filmų nuo 1950-ųjų. Jis taip pat buvo vokalistas, vaikystės draugas Cannonball Adderley ir ilgalaikis džiazo muzikos rėmėjas.“

Kiti gerbėjai taip pat reiškia užuojautą. Vienas komentavo: „Gaila sužinoti apie pono Lee Weaver mirtį. Kartais šis aktorius ateidavo man į galvą. Tikrai mėgavausi personažais, kuriuos jis vaidino daugelį metų. Mano užuojauta jo šeimai šiuo metu.“

Kaip rašė dar vienas: „RIP Lee Weaver, jis dirbo nuo 1955 iki 2020 metų ir turėjo beveik 150 vaidmenų.“

Lee paliko savo žmoną, aktorę Ta-Tanisha, su kuria buvo susituokęs 54 metus, ir jų dukrą Leis La-Te. 

