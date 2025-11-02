40-metė mama mirė po riebalų nusiurbimo operacijos: šeima sugniuždyta

Ketvirtadienį, apie 6.30 val. vietos laiku, Alicia buvo rasta be sąmonės savo viešbučio kambaryje ir skubiai nugabenta į „Fundación Valle del Lili“ ligoninę Kolumbijoje.
Ilgametės Niujorko policijos departamento pareigūnės mirtis buvo konstatuota po valandos, rašo mirror.co.uk.
40-metė mirė praėjus savaitei po operacijos
Pasak šaltinių, jos mirties priežastis vėliau buvo nurodyta kaip „neapibrėžtas širdies sustojimas“. Šaltiniai pridūrė, kad spalio 16 dieną A. Stone buvo atlikta riebalų nusiurbimo ir sėdmenų pakėlimo operacija – likus vos savaitei iki mirties.
Po operacijos ji vartojo vaistus nuo skausmo ir kraujo krešėjimą mažinančius preparatus bei buvo išleista atgal į viešbuį atsigauti. Jos vyras Michaelas Stone’as sakė, kad prašys atlikti skrodimą ir pradėti tyrimą dėl Alicios mirties.
„Gydytoja, kuri man paskambino iš Kolumbijos, tiesiog paskambino ir pasakė, kad mano žmona ką tik mirė. Ji neturėjo jokios informacijos, kai klausiau jos... Kažkas čia tiesiog ne taip“, – sakė jis „Daily News“.
Michaelas pridūrė: „Kai ketvirtadienį man paskambino ir pasakė, kad ji mirė – tai tiesiog šokiravo ir skaudino. Aš neturiu faktų, o man jų reikia – faktų, kas iš tiesų įvyko.“
Jis teigė, kad prieš operaciją Alicia jautėsi „visiškai gerai“ ir kad dieną prieš mirtį artimiesiems sakė besijautusi neblogai.
Mirus 40-metei – artimųjų ir kolegų gedulas
Lėšų rinkimo akcijos, skirtos A. Stone šeimai, aprašyme Alicia buvo pavadinta „mylinčia trijų vaikų mama ir atsidavusia valstybės tarnautoja, kuri visą karjerą gynė ir padėjo kitiems“.
„Alicios gerumas, drąsa ir rūpestis palietė kiekvieną, su kuriuo ji susidurdavo – tiek būdama tarnyboje, tiek ne tarnybos metu. Jos netikėta mirtis paliko didžiulę tuštumą jos šeimos, draugų ir kolegų pareigūnų gyvenimuose“, – rašoma lėšų rinkimo puslapyje.
Pasak JAV „Cleveland Clinic“, kiekvienais metais dešimtys tūkstančių amerikiečių atlieka sėdmenų pakėlimo oepracijas. Klinika taip pat nurodo, kad šią procedūrą lydi kelios rizikos, tarp jų:
- Sėdmenyse yra daug kraujagyslių ir nervų. Jei operacijos metu pažeidžiamos šios struktūros, tai gali sukelti net mirtį;
- Kraujosruvos;
- Infekcijos;
- Odos spalvos pakitimai ar pakitęs jos jautrumas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!