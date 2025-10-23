56-erių moteris pripažinta kalta dėl kunigo mirties: teisme turėjo tik 1 prašymą

Nors ji pripažįsta savo kaltę ir gailisi, teismui nusikaltimą įvykdžiusi moteris pateikė tik vieną prašymą, rašoma fakt.pl.
Avarijoje žuvo kunigas
Tragiška avarija įvyko 2024 m. birželio 27 d. Rybniki kaime, Podlasėje. 56-erių moteris, vairuodama lengvąjį automobilį „Citroen“, sukdama į kairę nepastebėjo iš priešingos pusės atvažiuojančio motociklo ir įvažiavo tiesiai į jį.
Motociklas užsidegė, o jo vairuotojas žuvo vietoje. Motociklą vairavo kunigas Sylwesteris Szylukas – Dievo Apvaizdos parapijos Kuźnicoje klebonas.
Kunigo mirtis buvo didelis šokas parapijiečiams. Tikintieji atsisveikino su juo socialiniuose tinkluose ir per laidotuves.
Tyrimas atskleidė, kad 56 metų moteris pažeidė kelių eismo taisykles – neteisingai įvertino situaciją ir nepraleido motociklu važiavusio kunigo, sakė Balstogės apygardos prokuratūros atstovė Elwira Laskowska.
Prokuratūra pateikė moteriai kaltinimus – jai gresia iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė. Teismo procesas prasidėjo spalio 21-ąją. Moteris pripažino savo kaltę ir atsiprašė.
„Aš nemačiau motociklininko. Nežinau, kodėl... Ši našta liks su manimi visą likusį gyvenimą“, – sakė ji teisme.
Turi tik 1 prašymą
Prokuroras, be kita ko, prašo skirti 10 tūkst. zlotų (apie 2 364 eurų) kompensaciją mirusiojo seseriai ir lygtinės bausmės.
Kunigo sesuo reiklauja 50 tūkst. zlotų (apie 11 820 eurų) ir vairuotojo pažymėjimo atėmimo metams.
Nors kaltinimai pareikšti, išlieka vienas klausimas – kas nutiks su jos vairuotojo pažymėjimu? Šiuo klausimu ji turėjo tik vieną prašymą. Kaltinamoji prašo teismo palikti jai teisę vairuoti.
„Aš gyvenu vietovėje, kurioje visiškai nevažinėja viešasis transportas. Neturiu kaip nuvykti į darbą Balstogėje“, – paaiškino ji.
Sprendimas turėtų būti paskelbtas lapkričio pradžioje.
