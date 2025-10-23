Tragiškoje avarijoje žuvus garsiam Lietuvos fotografui – itin jautri žinia

Kaip anksčiau skelbė „Rokiškio Sirena“, rugsėjo pabaigoje Rokiškio prieigose įvyko didelė avarija – 1939 metais gimęs vyras, važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio ir į jį trenkėsi.
Po avarijos mirė Rokiškio krašto garbės pilietis Jonas Dovydėnas
J. Dovydėnas mirė ligoninėje praėjus trims paroms po įvykio, eismo įvykio metu taip pat buvo sužalotos dvi su juo vykusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 metais.
Lemtingąją dieną J. Dovydėnas ir kartu su juo buvusios moterys į Rokiškį vyko vedini gražaus tikslo – įteikti Liudo Dovydėno, J. Dovydėno tėvo, vardo premijos geriausio 2025-ųjų lietuviško romano autorei.
Specialiai dėl šio renginio Rokiškio krašto garbės pilietis atvyko į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kur gyveno su šeima.
Ligoninei – išskirtinė padėka
J. Dovydėno gyvybė užgeso Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. Užvakar ligoninė sulaukė jautrios padėkos – už profesionalumą, atsidavimą ir rūpestį teikiant pagalbą ir bandant išgelbėti gyvybę.
Socialiniame tinkle „Facebook“ Respublikinė Panevėžio ligoninė rašė: „Gavome ypatingą padėką iš Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados, kur nuoširdžiai dėkojama VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės visam kolektyvui už suteiktą gydymą ir rūpestį JAV piliečiams.“
Pasidalinta ir vizualu, kuriame – visas padėkos tekstas anglų kalba. Pateikiame jo vertimą.
„Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Vilniuje Konsulinio skyriaus vardu noriu išreikšti mūsų nuoširdžią padėką jums ir jūsų komandai už išskirtinį profesionalumą, atsidavimą ir rūpestį, parodytus rūpinantis Dovydėnų šeima po tragiško eismo įvykio praėjusį mėnesį.
Nors šio įvykio pasekmės buvo labai skaudžios, jūsų ligoninės pastangos išgelbėti gyvybes ir suteikti aukščiausio lygio medicininę priežiūrą buvo iš tiesų nepaprastos. Mes ypač dėkingi už jūsų komandos gebėjimą peržengti profesinės pareigos ribas, parodyti nuoširdų rūpestį ir empatiją aukoms, jų šeimai bei Ambasadai šiuo sunkiu metu.
Mus ypač sujaudino jūsų asmeninis dėmesys šiam atvejui. Nepaisant daugybės jūsų laiko reikalaujančių pareigų, jūsų įsitraukimas atspindėjo išskirtinį lyderystės pavyzdį ir gilų įsipareigojimą užtikrinti geriausią įmanomą priežiūrą bei paramą tokioje sudėtingoje situacijoje.
Be to, norėtume pagirti jūsų paskirtą kontaktinį asmenį – Laurą Jasiukaitytienę, kurios lankstumas, iniciatyvumas ir šiltas bendravimas buvo itin svarbūs sprendžiant šį sudėtingą atvejį. Laura užtikrino sklandų bendradarbiavimą tarp ligoninės, šeimos ir mūsų komandos Ambasadoje, parodydama išskirtinį dėmesį detalėms bei nuoširdų norą padėti.
Taip pat dėkojame medicinos specialistams, kurie be poilsio dirbo operuodami, gydydami ir rūpindamiesi aukomis šiuo kritiniu metu. Jų kompetencija ir atsidavimas buvo neįkainojami, o pastangos padarė milžinišką skirtumą. Prašome perduoti mūsų ypatingą padėką Laurai ir visiems specialistams, dalyvavusiems gydymo bei sveikimo procese.
Jūsų ligoninė yra profesionalumo ir žmogiškumo pavyzdys ir mes nuoširdžiai vertiname viską, ką jūs ir jūsų komanda padarėte.
Pagarbiai,
Daniel Bingham-Pankratz
Konsulinio skyriaus vadovas
JAV Ambasada Vilniuje
Konsulinis skyrius“, – rašoma padėkoje.
