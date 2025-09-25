Paaiškėjo, kaip mirė garsus Lietuvos fotomenininkas: mirtis ištiko vykdant gerą darbą

Policijos departamentas informavo, kad 86 metų vyro gyvybė užgeso antradienio pavakarę Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, kur jis buvo gydomas po autoįvykio.
Lemtinga kelionė
Nors policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą avarijos priežasčiai nustatyti, spėjama, kad miręs vyras ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas.
Eismo įvykio metu buvo taip pat buvo sužalotos dvi su juo vykusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 m. Apie avariją skaitykite čia.
J. Dovydėnas ir kartu su juo buvusios moterys tą lemtingą šeštadienį vyko į Rokiškį vedini itin gražaus tikslo – įteikti Liudo Dovydėno (J. Dovydėno tėvo – aut. past.) vardo premijos geriausio 2025-ųjų Lietuviško romano autorei.
Specialiai dėl šio renginio Rokiškio krašto garbės pilietis atvyko į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), kur gyveno su šeima. Deja, tėvų žemėje, tėvų krašte šį kartą jį pasitiko mirtis...
Prisidės, jei reikės
Po avarijos visokeriopą pagalbą nukentėjusiųjų artimiesiems žadėjęs Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir po žinios apie krašto garbės piliečio mirtį sako, jog jei artimiesiems reikės kažkokios pagalbos, savivaldybė yra pasiryžusi pagal galimybes prisidėti.
„Visų pirma reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems a.a. Jono artimiesiems ir jį pažinojusiems, visai kultūros bendruomenei.
Žinau, kad Jono sūnus jau išskrido iš JAV ir yra pakeliui į Lietuvą. Pietų Afrikos Respublikoje gyvenanti jo dukra irgi ieško galimybių kuo greičiau būti čia. Kartu su Jonu į avariją patekusios sesers dukra taip pat keliauja į Lietuvą iš JAV.
Mes palaikome su jais ryšius, laukiam atskrendančių ir esam perdavę žinią, kad jeigu jiems reikėtų kažkokios pagalbos, bet kokios, mes pasistengsime jiems padėti“, – kalbėjo meras, mėgindamas suprasti šį likimo vingį:
„Žmogus paaukoja pinigų, įdeda pats daug darbo, kad įvertintų autorių Lietuvoje. Tik dėl to atkeliauja tokį kelią į renginį – pagerbti tą žmogų, ir čia jį pasitinka mirtis... Siaubinga lemtis.“
Pasidomėjus, gal amžinojo poilsio J. Dovydėnas atguls tėvų žemėje, Lietuvoje, rajono vadovas pabrėžė, kad tai spręs atvykę velionio vaikai, ne Rokiškio rajono savivaldybė.
Šaltinis: Rokiškio sirena
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!