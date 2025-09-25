Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo, kaip mirė garsus Lietuvos fotomenininkas: mirtis ištiko vykdant gerą darbą

2025-09-25 11:20 / šaltinis: Rokiškio sirena
2025-09-25 11:20

Praėjus trims paroms po savaitgalį Rokiškio prieigose įvykusios didelės avarijos, kai 1939 metais gimęs vyras, važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio ir į jį trenkėsi, trečiadienį paaiškėjo, kad sunkių sužalojimų patyręs „VW Passat“ vairuotojas, Rokiškio krašto garbės pilietis Jonas Dovydėnas ligoninėje mirė.   

Po avarijos ligoninėje mirė Rokiškio krašto garbės pilietis Jonas Dovydėnas (nuotr. Rokiškio sirena, 123rf.com)

Praėjus trims paroms po savaitgalį Rokiškio prieigose įvykusios didelės avarijos, kai 1939 metais gimęs vyras, važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio ir į jį trenkėsi, trečiadienį paaiškėjo, kad sunkių sužalojimų patyręs „VW Passat“ vairuotojas, Rokiškio krašto garbės pilietis Jonas Dovydėnas ligoninėje mirė.   

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos departamentas informavo, kad 86 metų vyro gyvybė užgeso antradienio pavakarę Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, kur jis buvo gydomas po autoįvykio.

REKLAMA
REKLAMA

Lemtinga kelionė

Nors policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą avarijos priežasčiai nustatyti, spėjama, kad miręs vyras ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas. 

REKLAMA

Eismo įvykio metu buvo taip pat buvo sužalotos dvi su juo vykusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 m. Apie avariją skaitykite čia.

J. Dovydėnas ir kartu su juo buvusios moterys tą lemtingą šeštadienį vyko į Rokiškį vedini itin gražaus tikslo – įteikti Liudo Dovydėno (J. Dovydėno tėvo – aut. past.) vardo premijos geriausio 2025-ųjų Lietuviško romano autorei.

REKLAMA
REKLAMA

Specialiai dėl šio renginio Rokiškio krašto garbės pilietis atvyko į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), kur gyveno su šeima. Deja, tėvų žemėje, tėvų krašte šį kartą jį pasitiko mirtis...

Prisidės, jei reikės

Po avarijos visokeriopą pagalbą nukentėjusiųjų artimiesiems žadėjęs Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir po žinios apie krašto garbės piliečio mirtį sako, jog jei artimiesiems reikės kažkokios pagalbos, savivaldybė yra pasiryžusi pagal galimybes prisidėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Visų pirma reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems a.a. Jono artimiesiems ir jį pažinojusiems, visai kultūros bendruomenei.

Žinau, kad Jono sūnus jau išskrido iš JAV ir yra pakeliui į Lietuvą. Pietų Afrikos Respublikoje gyvenanti jo dukra irgi ieško galimybių kuo greičiau būti čia. Kartu su Jonu į avariją patekusios sesers dukra taip pat keliauja į Lietuvą iš JAV.

REKLAMA

Mes palaikome su jais ryšius, laukiam atskrendančių ir esam perdavę žinią, kad jeigu jiems reikėtų kažkokios pagalbos, bet kokios, mes pasistengsime jiems padėti“, – kalbėjo meras, mėgindamas suprasti šį likimo vingį:

„Žmogus paaukoja pinigų, įdeda pats daug darbo, kad įvertintų autorių Lietuvoje. Tik dėl to atkeliauja tokį kelią į renginį – pagerbti tą žmogų, ir čia jį pasitinka mirtis... Siaubinga lemtis.“

Pasidomėjus, gal amžinojo poilsio J. Dovydėnas atguls tėvų žemėje, Lietuvoje, rajono vadovas pabrėžė, kad tai spręs atvykę velionio vaikai, ne Rokiškio rajono savivaldybė.

Šaltinis: Rokiškio sirena

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų