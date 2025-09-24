Molėtų plente Lolitos vyrą 93-ejų lietuvis pražudė jos akyse: išvysto kraupaus vaizdo nepamirš amžinai

Po avarijos socialiniuose tinkluose ėmė plisti nukentėjusiosios 31-erių „BMW“ keleivės Lolitos Novikovos bei jos artimųjų prašymai dėl paramos – moteris liko našle ir šiuo metu stengiasi pasirūpinti savo vaikais bei padengti gydymosi išlaidas.
Naujienų portalui tv3.lt nukentėjusioji Lolita atvėrė širdį – ji pasidalijo skaudžiomis detalėmis apie tragišką avariją ir kreipėsi į visuomenę su pagalbos šauksmu.
Mirusio vyro vaizdo po avarijos nepamirš niekada
Moteris iki šiol su siaubu prisimena tą tragišką dieną. Pasak jos, viskas įvyko labai greitai – stipriai lijo lietus, kelias buvo slidus, o matomumą sunkino blogos oro sąlygos. Jie su vyru važiavo antra juosta.
„Prieš mus važiavo mašina, ji pasitraukė ir važiavo to senelio mašina, be žibintų. Buvo blogas matomumas, blogos oro sąlygos. Mes nesugebėjome sureaguoti. Vienintelis, ką pasakiau savo vyrui: „Suk į mane, gal išvengsim“. Jis pasuko ir tikriausiai dėl to pavyko man išgyventi“, – sako ji.
Lolita pasakoja, kad akimirką prieš susidūrimą suprato – avarijos neišvengs, todėl iš visų jėgų susitelkė į savo poziciją. Be to, po autoavarijos ji išliko sąmoninga.
„Visa įsigriebiau rankomis, kojomis. Kai atmerkiau akis ir pažiūrėjau į vyrą, jis atrodė kraupiai. Vairas buvo į jį įsmigęs, akys išlindusios į priekį, kraujas bėgo iš burnos. Buvo plyšę organai.
Pamačiau, kad mano koja pasisukusi į kitą pusę, ranka irgi, ir pradėjau dusti nuo to, kad išsprogo automobilio pagalvė vienintelė“, – tragiškus momentus prisimena ji.
Iš adrenalino Lolita sugebėjo išmušti automobilio duris kojomis ir ranka, atsisegti saugos diržą, tačiau išlipti iš jo negalėjo – jos koja buvo prispausta.
„Pirmas dalykas, ko ieškojau – telefono. Jį radau, bet jis neįsijungė ir negalėjau iškviesti pagalbos. Tuo metu atėjo moteris iš kito automobilio ir ji verkė, jog sudaužė automobilį.
Tuo metu negalėjau jos suprasti, nes mano vyras miręs, sulaužytas, pati buvau prispausta, o ji verkė, jog jos žibintas sudaužytas“, – pasakoja Lolita.
Pasak jos, netrukus sustojo keli automobiliai. Vienas iš vairuotojų paklausė, ar vyrui dar plaka širdis, tačiau Lolita iškart suprato, kad vyro jau nebėra.
„Mane guodžia tai, kad mano vyras staigiai mirė, nesikankino ir jog tuo metu buvome kartu. Tuomet tas [padėti sustojęs] vyras iškvietė gaisrinę ir išgirdau, kad į mano vyro telefoną kažkas skambina.
Radau telefoną ir skambino mano vaikas, kurio vykome paimti iš mokyklos. Aš jam pasakiau, kad teks pačiam nueiti pas močiutę ir paprašiau, kad pasakytų močiutei, jog ji paskambintų į tėčio telefoną“, – prisimena moteris.
Kaip pasakoja Lolita, sūnus klausė, kur yra tėtis, tačiau ji jam pasakė, kad jis išėjo. Kaip tik tuo metu atvyko gaisrininkai ir pradėjo ją gelbėti iš automobilio.
Atskleidė, kaip jaučiasi po autoavarijos
Lolita prisimena, kad po avarijos dėl adrenalino nejautė skausmo.
„Dėl adrenalino nejutau skausmo, tik rodžiau, kad spaudžia koją. Pasakė, kad miręs ir kitas vairuotojas. Mus išgelbėjo tas, kad buvo daug sveriantis automobilis, nes iš mūsų automobilio liko bent pusė, o iš jų nieko neliko“, – atskleidžia ji.
Moteris sako, kad netrukus ją ištraukė iš automobilio, nuvežė į ligoninę ir skubiai operavo, nes buvo sulaužyti šonkauliai.
„Į koją statė strypą 43 cm, nes mano kojoje buvo 5 lūžiai. Aš nejutau skausmo, bet verkiau, nes mano vyras daugiau neparvyks namo, o sūnus daugiau nepamatys savo tėčio“, – graudinasi ji.
Lolita taip pat atskleidžia, kad vyro palaikų nepavyko palaidoti visų – dalis jų liko avarijos vietoje. Giminės, nuvykę į avarijos vietą, rado daiktų likučius, tarp jų – tam tikras vyro kūno dalis ir batus.
„Man po avarijos buvo labai blogai. Negalėjau nuvykti į vyro laidotuves, nes buvau reanimacijoje“, – sako ji.
Šiuo metu moteris vis dar gydoma ligoninėje. Jos teigimu, reabilitacija gali užtrukti nuo pusės metų iki metų, nes kojos valdyti ji kol kas visiškai negali.
„Man yra lūžusi ranka, koja sulaužyta, šonkauliai. Mane ištraukė iš po stiklų, bet, ačiū Dievui, stiklai manęs nesupjaustė“, – priduria pašnekovė.
Siunčia žinutę
Lolita pabrėžia, kad avarija jai paliko ne tik fizinių ir emocinių randų, bet ir paskatino susimąstyti apie saugumą keliuose. Ji neslepia pasipiktinimo, kad iki šiol nėra griežtesnių įstatymų, kurie ribotų vyresnio amžiaus žmonių vairavimą.
„Norėčiau, kad būtų priimtas įstatymas, kad pensijinio amžiaus žmonės kasmet tikrintųsi sveikatą ir pasitikrintų sugebėjimą vairuoti, nes jie nesuvokia, kaip elgiasi kelyje“, – sako ji.
Tačiau didžiausias iššūkis moteriai – gyvenimas po nelaimės. Ji liko be darbo, giliuose finansiniuose sunkumuose, o kadangi dirbo su individualiu verslo liudijimu, valstybės paramos sulaukti negali. Be to, ji buvo vienintelė šeimos maitintoja.
„Dažniausiai buvau tas žmogus, kuris padėdavo kitiems, tiek psichologiškai, tiek finansiškai, bet atėjo momentas, kai pačiai reikia pinigų. Jaučiuosi bejėgiška. Noriu grįžti pas savo vaikus ir jais pasirūpinti“, – neslepia Lolita.
Moteris yra be galo dėkinga visiems, kurie prisideda prie pagalbos šeimai. Pasak jos, kiekviena parama, net ir menkiausia, šiuo metu yra be galo svarbi – ji padėtų padengti tiek gijimo, tiek kasdienes pragyvenimo išlaidas.
Norintiems prisidėti prie greitesnio Lolitos gijimo ir kuo spartesnio grįžimo į visavertį gyvenimą, tai galite padaryti šiais rekvizitais:
Lolita Novikova
LT687300010137235208
Swedbank
LT457044000336640410
Seb
Paskirtis: PARAMA
Tragiška avarija Molėtų plente
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praeitą savaitę, antradienio pavakarę, siaubinga avarija Vilniaus rajone, Molėtų plente, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių.
Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!