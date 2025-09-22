Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po tragiškos avarijos – dar vienas incidentas Vilniuje: Stano kreipėsi į visuomenę

2025-09-22 17:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 17:57

Praėjusią savaitę Lietuvą sukrėtė tragiška avarija, kai į priešpriešinę juostą išvažiavęs 93 metų vairuotojas nusinešė dviejų žmonių gyvybes. Po šio įvykio dar vieną panašią situaciją Vilniuje užfiksavo muzikantas Stanislavas Stavickis-Stano.

Stanislavas Stavickis-Stano (tv3.lt koliažas)

Praėjusią savaitę Lietuvą sukrėtė tragiška avarija, kai į priešpriešinę juostą išvažiavęs 93 metų vairuotojas nusinešė dviejų žmonių gyvybes. Po šio įvykio dar vieną panašią situaciją Vilniuje užfiksavo muzikantas Stanislavas Stavickis-Stano.

REKLAMA
4

Jis socialiniame tinkle pasidalijo vaizdu, kuriame – vėl į priešpriešinę juostą išvažiavęs senjoras, ir iškėlė klausimą dėl pagyvenusių vairuotojų atsakomybės kelyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar viena avarija Vilniuje

Tai, ką matote šioje nuotraukoje – automobilis, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą Vilniaus sankryžoje ir sukėlęs avariją. Už vairo – pagyvenęs žmogus, senjoras, kuris, panašu, nepastebėjo eismo ženklų, „plytos“, kelio ženklinimo, rodiklių...“, – pasakojo Stanislavas Stavickis-Stano.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, ši istorija priminė visai neseniai Lietuvą sukrėtusią tragediją.

„Likimo ironija, o gal tiesiog likimas – šiandien ryte mano akį patraukė vienos moters įrašas „Facebook’e“. Ji pati prieš savaitę pateko į siaubingą avariją Molėtų plente, kai į priešpriešinę eismo juostą išvažiavo 93 metų senjoras. Toje tragedijoje žuvo du žmonės. Išlikusi gyva, bet reanimacijoje esanti moteris tame įraše prašo pagalbos (komentare paliksiu nuorodą į įrašą). Tai, ką mačiau šiandien, iš esmės nesiskiria – vėl senjoras, vėl priešpriešinė juosta. Tik šįkart, ačiū Dievui, greitis nebuvo didelis“, – rašė muzikantas.

REKLAMA

Asmeninė patirtis

Jis pridūrė, kad šioje sankryžoje lankosi kone kasdien, tad situacija jam gerai pažįstama.

„Beje, ši sankryža yra man labai pažįstama – čia stovi mano sporto klubas, tad šia vieta važiuoju beveik kasdien. Ir ne kartą esu matęs panašią situaciją – į priešpriešinę juostą išvažiuojančius senolius... Todėl keliu klausimą – ne piktindamasis, o retoriškai: gal vis dėlto reikėtų sugriežtinti sveikatos patikrinimus atsižvelgiant į amžių? Kaip ir automobiliams – kuo senesni, tuo dažniau turi pereiti techninę apžiūrą“, – svarstė S. Stavickis.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusios savaitės tragedija Vilniaus rajone

Primename, kad praėjusią savaitę Vilniaus rajone į priešpriešinę juostą išvažiavęs senjoras sukėlė tragišką avariją. Jos metu žuvo du vyrai, dar viena moteris buvo sunkiai sužeista.

Šiuo metu ji gydoma reanimacijoje ir socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame prašo pagalbos.

„Sveiki,

kreipiuosi prašydama pagalbos. Dėl avarijos kuri nutiko antradienį, turiu nutraukti veiklą neribotam laikui ir šiuo metu esu ligoninėje, gydymas nusimato ilgas ir sunkus, reabilitacijos (apie 6 mėnesius). Likau našlė, be darbo, su paskolomis — iki tol dirbau su verslo liudijimu, todėl negaliu tikėtis valstybės paramos. Buvo taip, kad aš buvau vienintelė šeimos maitintoja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Niekada neprašiau pagalbos, bet dabar darau tai dėl savo vaikų — jų ateitis ir mano grįžimas pas juos man yra svarbiausia. Kiekviena parama, net ir maža, padės padengti gijimo bei pragyvenimo išlaidas. Prašau: pasidalinkite šiuo pranešimu su kitais arba paremkite, jeigu galite. Iš anksto labai dėkoju už supratimą ir pagalbą.

Žemiau pateikiu savo rekvizitus norintiems ir galintiems padėti.“

Norintys padėti moteriai gali paaukoti į šias sąskaitas, kurias ji nurodė savo paskyroje:

Lolita Novikova

Swedbank: LT687300010137235208

SEB: LT457044000336640410

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų