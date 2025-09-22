Neįtikėtina lietuvės karjera „Formulės 1“ lenktynėse: pažadas vyrui tapo realybe

Moteris papasakojo, kad meilė automobiliams ją lydi nuo vaikystės, o kelias šioje srityje prasidėjo nuo pažado vyrui.
„Aš visada labai mėgau mašinas, nuo mažens augau su mašinėlėmis. Automobilių sportas visada buvo mano kraujyje. Su vyru pradėjome vis daugiau ir daugiau F1 žiūrėti, patapome didžiausiai fanais. Ir aš jam sakau, kad nežinau kaip, bet prižadu, kad nuvesiu tave į F1 ne tik kaip žiūrovą. Vieną dieną aš rasiu kelią, kaip mes galėsim pabūti ten kaip VIP svečiai“, – sakė ji.
Kelią pradėjo nuo motociklų
Anot jos, norėdama išpildyti savo pažadą, pirmiausia turėjo įgauti patirties kitur. Tam pasirinko motociklų varžybas.
„Bandžiau registruotis, bet vis nepavykdavo. Registravausi ir į MotoGP – didžiausias pasaulyje motociklų varžybas. Po kurio laiko gavau elektroninį laišką, kad mane priėmė būti maršale. Nors norėjau į F1, pagalvojau, kad sudalyvausiu ir ten, kad įgaučiau patirties“, – dalijosi moteris.
Nors R. Žilinskė šią patirtį pradėjo bijodama, greitai suvokė, kad baimės nepasitvirtino.
„Labai bijojau, nes ėjau ten viena. Galvojau, kad pamatys vyrai imigrantę lietuvę ir sakys „ką ji čia išvis daro?“. Bet nuėjusi pirmą dieną pamačiau, kad visi labai šiltai priėmė, nors visi buvo labai skirtingi: turtingi, studentai, seni, jauni – bet visi priėmė. Tai buvo mano pirma tokia patirtis“, – prisiminė ji.
Penkios avarijos ir bandymas įkvėpti moteris
Ji papasakojo, kad kaip tik pirmose varžybose sulaukė netikėtumų. Vėliau, norėdama padrąsinti kitas moteris, savo patirtimi pasidalijo socialiniuose tinkluose, kur sulaukė daug dėmesio.
„Buvo gana sunku, nes būtent ant mano posūkio Circuit of the Americas (aut. past. – lenktynių trasa JAV) visi sakė, kad avarijų nebūna. Tą kartą buvo penkios avarijos. Prisibėgiojau, daug patyriau, o po renginio įkėliau vaizdo įrašą.
Mums šiaip negalima filmuoti per varžybas, bet aš labai protingai, ne pati filmuodama padariau video ir pasidalinau maršalų grupėje.
Norėjau parodyti moterims, jas įkvėpti, nes žinau daug moterų, kurios labai myli mašinas, bet galvoja, kad tai vyrų dalykas. Pasidalinau tuo įrašu ir jis labai išplito tarp F1 bendruomenės. Visi komentavo, susidraugavau su jais. Tą video padariau ne tam, kad pasirodyti, bet pasidalinti, koks tai nuostabus dalykas iš maršalų pusės“, – kalbėjo automobilių entuziastė.
Gavo išskirtinę progą
Vaizdo įrašas išplito, nes žmonės buvo nustebę matydami moterį, besimėgaujančią šiuo sportu. Neilgai trukus, lietuvė sulaukė išskirtinės progos, kurios prieš tai nėra gavęs niekas kitas.
„Dauguma tikriausiai nebuvo matę moters, kuri būtų taip dėl to užsidegus. Pradėjau kalbėti su žmonėmis iš tos sferos, papasakojau, kad noriu įkvėpti moteris, išpildyti pažadą vyrui ir patekti į F1.
Žmonės pradėjo rašyti emailus ir dėl manęs atidarė portalą, kuriame galima registruotis į F1 maršalo pozicijas. Kitą dieną mane jau priėmė. Kiek esu girdėjusi, čia yra vienintelis toks atvejis, kai žmogui leidžia dalyvauti F1 su tiek mažai patirties. Už trijų savaičių jau važiavau į Majamį. Taip išpildžiau pažadą vyrui, nes važiuodama maršalauti gaunu nemokamą bilietą“, – sakė ji.
Patekusi ten, moteris užėmė avarijų maršalės poziciją. Tai – viena pavojingiausių sričių.
„Esu avarijų maršalė. Jeigu atsitinka avarija, mes einame į pačią trasą paimti automobilio. Šansas paliesti F1 mašiną ir pamatyti vairuotoją dešimt centimetrų nuo savęs yra wow. Nėra nieko geriau“, – dalijosi R. Žilinskė.
Dirbant maršale ji iš arti yra sutikusi kelias šio sporto pasaulines žvaigždes.
„Per šių metų vairuotojų paradą stovėjau per metrą nuo Land Norris, tai aš taip supanikavau, kad nespėjau net nuotraukos padaryt. Po to su dviračiu pro mus pravažiavo Carlos Signs ir padėkojo, kad mes esame čia ir padedame“, – prisiminė moteris.
Atskleidė reikalavimus
Kalbant apie pasiruošimo varžyboms procesą, ji neslėpė nuostabos, kad daug reikalavimų maršalams nėra. Svarbiausia – į darbą žiūrėti atsakingai.
„Reikia išmokti pamiršti, ka esi fanas ir prisiminti, kad darai labai atsakingą darbą. Daug žmonių nori čia papulti, kad gautų nemokamą bilietą, bet tai yra pavojinga, nes tokiems žmonėms šis darbas nerūpi.
Aš tai labai rimtai priimu, nes jei padarysi mažiausią klaidą – iškart išmes. Jie labai griežtai žiūri į viską.
Iš pradžių galvojau, kad gal čia vyrams labiau, nes gal turi sugebėti kažką pakelti sunkaus ir taip toliau. Bet pasirodo, kad kažkokių tikslių reikalavimų nereikia. Aišku, motocikluose reikia turėti jėgos, nes jei visiškai jos neturi, su vienu ar dviem žmonėmis motociklo nepartempsi. Svarbiausias dalykas: būti labai motyvuotam, nes nuo to priklauso žmonių gyvybės“, – akcentavo ji.
Reaguoti privaloma per sekundę
Maršalavusi tiek motociklų, tiek automobilių lenktynėse, ji išskyrė esminį principą bei prisiminė situaciją, kuri privertė suvokti tikrąją maršalų darbo svarbą.
„Kalbant apie F1, viskas yra labai stipriai kontroliuojama, turi stovėt kur stovi. Jei, pavyzdžiui, mašina prie tavęs dega, tu net negali nieko daryt, kol viršesni nepasakys, kad gali eiti.
MotoGP yra visai kitaip, dėl to man ir patiko. Per vienas varžybas prie pat mano posūkio buvo kažkokia skylė kelyje ir gal penki vairuotojai nukrito. Kai MotoGP taip nutinka, privalai iškart visu greičiu bėgti ir per sekundę sureaguoti, o tai yra pavojinga, nes visi motociklai vis tiek važinėja. Keli žmonės bėga pas vairuotoją, o mes bėgame ištraukti iš trasos motociklo. Kai nuo motociklo nuslydo pirmas, viskas buvo gerai, nesusižeidė – mes motociklą patraukėme. O kai buvo kita avarija, vairuotojas prarado sąmonę. Mūsų taisyklė tokia – negalima liesti vairuotojo, nes mes ne daktarai. Buvo keistas jausmas stovėti ir matyti skausme sąmonę praradusį žmogų ir negalėti nieko daryti. Tuo momentu pirmą kartą sustingau, nes žmogus visada nori gelbėti kitą žmogų. Tada supratau, kaip tikra viskas yra, koks svarbus bei pavojingas yra maršalų darbas“, – prisiminė pašnekovė.
Ji neslėpė, kad šis darbas pasirodė esantis visiškai kitoks, nei atrodė anksčiau.
„Kai žiūrėdavau varžybas per televizorių, aš, kaip ir daug kitų žmonių, galvodavau, kad maršalams yra labai lengva ir smagu. Tiesiog stovi ir žiūri varžybas, bet tai nėra tiesa. Tai yra 4-5 dienos darbo po 15 valandų per dieną“, – neslėpė ji.
Kurs bendruomenę moterims
R. Žilinskė taip pat prasitarė apie planus suvienyti moteris, besidominčias mašinomis, ir suburti bendruomenę. Pasak jos, tokias mintis pastūmėjo neapykanta, su kuria susidūrė socialiniuose tinkluose.
„Kas susiję su mašinomis, moterims pasaulyje tenka daug neapykantos. Kažkada buvau įkėlusi video, kuriame verkiu, nes praradau savo Mustangą, nors tai buvo net ne mano kaltė. Vaizdo įrašas labai išpopuliarėjo ir aš sulaukiu gal 800 komentarų iš vyrų, kurie vis dar galvoja, kad moterys turi tik vaikus augint.
Dėl to aš padarysiu Facebook grupę, kurioje bus tik moterys, nebūtinai susijusios su formule, bet visos, mėgstančios mašinas. Aš noriu padaryti puslapį, kuriame atvirai sakai, kokių reikia teisių, kaip atrodo pats procesas, kelsiu įrašus, kurie viską paaiškins. Labai tikiuosi, kad viskas pasiseks ir tai bus erdvė, kurioje moterys galės kalbėti atvirai“, – apie užsibrėžtus tikslus pasakojo ji.
Maršalė sau išsikėlė ir dar vieną tikslą – drabužių liniją.
„Visi F1 drabužiai yra vyriškos maikutės. Kai pamačiau, kad yra daug fanių moterų, supratau, kad čia yra spraga. Visur ieškojau, bet neradau tokių drabužių, kuriuos apsirengusios moterys jaustųsi puošniai. Noriu kažką tokio sukurti“, – teigė Rūta.
Važiuos į visus F1 renginius
Kalbant apie ateities planus, automobilių entuziastė atskleidė, kad jau turi susiplanavusi kelias varžybas, į kurias vyks dar šiais metais.
„Gavau patvirtinimą, kad važiuosiu į Las Vegasą ir į Ostine vykstančias varžybas. Gavau visus tris F1 renginius per vienus metus. Svajonė išsipildė“, – džiaugėsi Rūta.
Nepaisant to, ji neslėpė, kad turi ir didesnių planų bei tikslų.
„Mano pagrindinis tikslas – papulti į visas varžybas. Nežinau, kiek metų man tai užtruks, bet aš stengiuosi. Gal labiausiai nepasiekiamas tikslas yra varžybos Monake, nes jie nepriima naujų žmonių, nes ten trasa yra legendinė, kur viskas ir prasidėjo. Į Monaką labiausiai ir noriu“, – dalijosi ji.
