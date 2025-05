2 135 km per parą motociklais įveikę lietuviai pretenduoja į unikalų pasiekimą

Šią ištvermės reikalaujančią kelionę A. Bubinas ir L. Pečiukaitis įveikė dviese – abu jau ne kartą išbandę save ekstremaliomis sąlygomis. Aidas yra rekordininkas, 55 val. 55 min. trukmės kelionėje pervažiavęs Europą nuo Nordkapo Norvegijoje iki Tarifos Ispanijoje. Jis taip pat per 12 dienų įveikė 14 545 km nuo Atlanto vandenyno iki Ramiojo. Tuo tarpu Linas per 14 parų aplankė net 27 Europos šalis, per tą laiką nuvažiavęs 23 tūkst. kilometrų. 1500 km per parą tokiems keliautojams – nieko neįprasto.

REKLAMA

REKLAMA

Pokštas, virtęs rekordinės kelionės planu

Mintis gimė dar 2024 m., „Metų motociklo“ renginių metu, kai Aidas ir Linas juokaudami svarstė, ar su 125 cm³ klasės motociklais įmanoma įveikti legendinį „Iron Butt“ („Geležinio užpakalio“) iššūkį. Kad tai nebūtų vien eilinis bandymas pasitikrinti ištvermę, motociklininkai iškėlė ir papildomą tikslą – rinkti lėšas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

REKLAMA

Kelionė prasidėjo sekmadienio, gegužės 25-osios rytą. Išvykstant iš Lietuvos termometrai rodė vos +3 °C, aplink tvyrojo drėgnas rūkas. Artėjant prie Berlyno prasidėjo lietus, kuris nesiliovė ir grįžtant atgal.

Iš pradžių tikėtasi pasiekti Vroclavą, kad būtų įvykdytas „Iron Butt Association“ (IBA) iššūkio minimalus reikalavimas – 1600 km per parą. Tačiau artėjant prie Varšuvos paaiškėjo, kad kelionės tempas leidžia nuvažiuoti daugiau. Planas buvo peržiūrėtas – nuspręsta važiuoti iki Berlyno.

REKLAMA

REKLAMA

„Kelionė klostėsi geriau, nei tikėjomės, tad nusprendėme neapsiriboti 1600 kilometrų. Kadangi žinojome, jog su 125 cm³ motociklais toks atstumas Europoje dar nėra fiksuotas, tai tapo papildomu motyvu siekti maksimumo“, – prisimena Linas Pečiukaitis.

Technika nesubyrėjo – net priešingai

A. Bubino vairuotas „KTM 125 Duke“ kelionės metu vartojo apie 3,6 l/100 km – daugiau nei gamintojo deklaruoti 2,42 l/100 km. Tačiau, kaip pats pažymi, visos kelionės metu motociklas važiavo beveik maksimaliomis apsukomis – 11 kW variklio galia buvo išnaudojama iki ribos. Kelionės greitis – apie 95 km/val.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai nebuvo ekonomiškas važiavimas – tai buvo iššūkis technikai ir mums patiems. Norėjome įrodyti, kad net tokios klasės motociklais galima važiuoti toli, greitai ir patikimai“, – sako Aidas.

Linas, vairavęs „CFMoto 125NK“, patvirtina – šiuolaikinė mažųjų motociklų technika ne tik atlaiko, bet ir stebina savo patikimumu. Be to, jo važiuotas modelis šiuo metu pretenduoja į „Metų motociklo 2025“ titulą ir, tikėtina, taps daugiausia kilometrų per bandymus nuvažiavusiu motociklu.

REKLAMA

„Kalbėjome su Aidu apie tai, kiek viskas pasikeitė – mūsų tėvai ar seneliai su senais sovietiniais motociklais kaip „Iž“ ar „Jawa“ važiuodavo į Karpatų kalnus. Dabar – patikimi, modernūs motociklai, ir net 125 cm³ klasė leidžia patogiai įveikti 2000 km“, – pastebi Pečiukaitis.

Europos mastu – pirmieji tokie?

Norint gauti oficialų „Iron Butt“ asociacijos pripažinimą, neužtenka nuvažiuoti – būtina pateikti visus įrodymus: degalų čekius, GPS duomenis, maršruto ataskaitas.

REKLAMA

Pirmasis ir „lengviausias“ IBA iššūkis – „SaddleSore 1000“, t. y. 1600 km per 24 val. Aidas ir Linas taikosi į sudėtingesnį – „SaddleSore 2000K“, skirtą tiems, kurie per tą patį laiką įveikia daugiau nei 2000 km.

Jei jų rezultatai bus patvirtinti, jie taps pirmaisiais Europoje, oficialiai įveikusiais šį iššūkį su 125 cm³ klasės motociklais. Kol kas belieka pateikti dokumentus ir laukti verdikto.