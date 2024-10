Lietuvos „Metų motociklas“

Lietuvoje įprasta sakyti, kad motociklininkų sezonas trunka tik pusę metų, todėl orams atvėsus kone pusmetį motociklai stovi pastatyti. Užkietėję keliautojai, susirinkę į konkurso „Metų motociklas 2024“ istorijų vakarą, tikino, kad turint pakankamai noro, kelionėmis motociklu galima mėgautis ištisus metus, be to, pasak jų, mitų apie tai, ką galima daryti ir ko negalima, yra gerokai per daug.