Išrinktas geriausias 2024-ųjų „Metų motociklas“: daugiausiai simpatijų pelnė „Honda“

Šiemet tris savaites dėl geriausiojo vardo kovojo 30 modelių, juos vertino 9 komisijos nariai.

„Labai džiaugiuosi, kad nepaisant to, jog renginys vyksta tik antrą kartą, jis sparčiai auga, o komisiją sudaro ypač kompetentingi motociklininkai, kurių nuomone visiškai pasitikiu“, – sakė Justas Lengvinas, „Metų motociklas 2024“ projekto vadovas.

Komisija suskaičiavo, kad bandymų metu motociklais buvo nuvažiuota beveik 10 tūkst. kilometrų bei ant „plieninių žirgų“ praleista daugiau nei 270 valandų.

Šių metų konkurse motociklus vertino:

Aidas Bubinas – keliautojas ir operatorius;

Dominykas Butvilas – motociklininkas, Lietuvos ralio čempionas, lenktynininkas;

Marius Eidukonis – žurnalistas;

Vytautas Grašys – Lietuvos policijos Viešosios tvarkos biuro viršininkas;

Jurgis Paplaitis – automobilių ir motociklų apžvalgininkas;

Linas Pečiukaitis – keliautojas, 20 metų patirtį sukaupęs motociklininkas;

Ričardas Sartatavičius – verslininkas, motociklininkas;

Audrius Sutkus – keliautojas, motociklininkas, projekto „1000 pasaulio stebuklų“ vadovas;

Jurga Žukauskaitė – motociklininkė, turų motociklais organizatorė.

Į finalinį vakarą susirinko ir gausus smalsuolių būrys. Apžiūrinėjantys konkurso dalyvius diskutavo, kuris modelis verčiausias geriausio vardo, aptarinėjo, kurį modelį norėtų matyti savo garaže. Komisijos nariai teigė, kad motociklininkų bendruomenės susidomėjimas ir dalyvių gausa tik patvirtina, kad tokio konkurso tikrai reikia.

„Labai daug motociklų, o tai rodo, kad tokio konkurso reikia. Kuo daugiau kalbame apie motociklus ir motociklininkus, tuo plačiau komunikuojame kaip reikia su jais elgtis saugiai. Šiemet sąlygos bandymų metu buvo sunkesnės, tačiau tai nesutrukdė tinkamai išbandyti ir pajusti, kaip vienas ar kitas modelis valdosi. Be to, tokios sąlygos įrodė, kad labai svarbu motociklininkams lavinti savo įgūdžius, nes nepaisant to, kokį modelį tenka vairuoti, vairuotojo gebėjimai yra svarbiausi“, – sakė V. Grašys.

Apdovanota 12 motociklų

Konkurso dalyviai kovėsi ne tik dėl „Metų motociklo 2024“ titulo, bet ir dėl pergalės skirtingose kategorijose, kurių šiemet buvo vienuolika.

Komisijos nariai prieš finalą išrinko 7 geriausius motociklus, kuriems kiekvienas paskirstė po 25 balus.

Geriausiųjų septynetą sudarė: BMW R 1300 GS, „CFMOTO 800MT Explore“, „Ducati Diavel V4“, „Honda CB650“, „Honda CRF 1100D4 Africa Twin“, „KTM 990 Duke“, „Yamaha MT-09“.

Susumavus komisijos balus, „Metų motociklo 2024“ titulas šiemet atiteko „Honda CRF 1100D4 Africa Twin“ modeliui. Nedaug atsiliko BMW R 1300 GS bei „CFMOTO 800MT Explore“ ir „Honda CB650“ modeliai.

Kategorijoje, kurioje varžėsi motociklai, turintys iki 125 kub. cm variklius, šiemet „Metų 125cc“ tapo „KTM 125 Duke2024“.

Ne garsiai riaumojančių, o tyliai sklendžiančiųjų kategorijoje daugiausia simpatijų pelnė ir „Metų elektriniu motociklu 2024“ tapo „Surron Ultra Bee“.

Po įnirtingos kovos ir vos kelių taškų persvara 2024-ųjų „Miesto motociklu“ tapo „Honda CB650“.

„Metų Adventure“ motociklu šiemet tituluotas „Honda CRF1100D4 Africa Twin“.

„Metų Light Adventure“ nominacijos nugalėtoju tapo „CFMOTO 800MT Explore“.

„Metų sportiškiausiu“ motociklu rinkimų komisija titulavo „KTM 990 Duke“.

Ieškantiems geriausio modelio už prieinamiausią kainą, komisija išrinko ir „Metų biudžetinį“ modelį. Juo, po ypač atkaklios kovos, tapo CFMOTO 800NK.

Nominacijoje „Metų dizainas“ ženklia komisijos balsų persvara pergalę išplėšė „Ducati Diavel V4“.

Šių metų rinkimuose „Metų inovacija“ pripažintas „Honda CB650“ modelis.

Dar viena nominacija, kurioje varžėsi modeliai – „Metų Cruiser/Custom“. Po įnirtingos kovos, vos dviejų taškų persvara šioje nominacijoje nugalėjo „Ducati Diavel V4“.

„Metų tautos“ motociklą rinko portalo tv3.lt skaitytojai, kurie tris savaites galėjo balsuoti už labiausiai patinkantį modelį. Po įtemptos kovos šį titulą pelnė „Yamaha Tenere 700 Explore“.