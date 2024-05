Ekspertas pasakė, ką turi žinoti tie, kurie ant motociklo važiuoja pirmus kilometrus

Tad „ARV-auto“ vairavimo instruktorius Edvardas Vanagas papasakojo, ką reikia žinoti tiems, kurie ant motociklo galėtų užsiklijuoti „klevo lapą“.

Prioritetas – apsaugos

Vairavimo instruktorius teigė, kad viena pagrindinių taisyklių, kurias turi įsidėmėti kiekvienas sėdantis ant motociklo, – apsaugos ir tinkama apranga reikalinga ne tuomet, kai planuose didės kelionių motociklu skaičius, o būtent pačioje pradžioje.

„Būtent pradžioje įvairios motociklininkams skirtos kūno apsaugos labiausiai gali padėti, todėl reikėtų save saugoti kiek įmanoma. Svarbu suprasti, kad jos saugo ne nuo tiesioginio kontakto su kliūtimi arba, kitaip tariant, atsitrenkimo, bet nuo slydimo asfalto paviršiumi“, – akcentavo E. Vanagas.

Vairavimo instruktorius atkreipė dėmesį, kad ir motociklai konstruojami būtent taip, jog susidarius nenumatytai situacijai, motociklininkas galėtų guldyti motociklą, kristi ir čiuožti keliu bei išvengti stipresnių sužalojimų. Motociklininkams sukurti drabužiai yra pritaikyti, kad galėtų atlaikyti didesnę trintį, neplyštų ir kuo labiau apsaugotų kūną.

„Paprasti drabužiai iškart suplyšta, jau nekalbant apie atvejus, kai ant motociklo sėdama atvira oda – su šortais ar marškinėliais. Šios apsaugos neapsaugos motociklininko jei jis atsitrenks į medį, automobilį ar kitą objektą, tačiau tikrai padės išvengti odos nudeginimo, kuris yra labai rimta ir skausminga trauma“, – pažymėjo vairavimo instruktorius.

Neskubėkite vežti nemokančių

Kalbėdamas apie apsaugas, E. Vanagas pabrėžė, kad jomis turėtų pasirūpinti ne tik motociklo vairuotojas, bet ir keleivis. Vis dėlto, anot specialisto, ne ką mažiau svarbu ir tai, kad vos A kategorijos vairuotojo pažymėjimą įgiję vairuotojai neskubėtų keliauti poromis ir vežti keleivio.

„Važiuoti su keleiviu yra sudėtingiau, nes ne tik vairuotojas turi žinoti, kaip motociklą valdyti, kai važiuoja dar papildomas žmogus, bet ir keleivis turi suprasti, kaip valdomas motociklas ir kaip jis turėtų elgtis ant jo sėdėdamas. Dažnai įvyksta nesusipratimų, kai vairuotojas lyg ir žino, kaip reikėtų valdyti motociklą tokiomis sąlygomis, tačiau keleivis važiuoja vadovaudamasis savais instinktais ir posūkyje neretai krypsta į priešingą pusę nei to reikia motociklo valdymui“, – nurodė E. Vanagas.

Vairavimo mokytojas prisiminė, kad anksčiau buvo užfiksuojama daug eismo įvykių, kuriuose žūdavo motociklu važiavę žmonės. Dalis tokių įvykių įvyko vežant keleivius.

„Nesuvokdamas, kaip kokie veiksmai gali paveikti motociklo valdymą, keleivis gali išbalansuoti dviratę transporto priemonę ir vairuotojas jos nebesuvaldo“, – įžvalgomis dalijosi vairavimo mokytojas.

Pažymėjimo neužtenka

Be abejonės, kiekvienas pradedantysis motociklininkas, kaip ir bet kurio kito transporto vairuotojas, turėtų nepervertinti savo įgūdžių ir juos lavinti ne tik dalyvaudamas eisme, tačiau ir uždarose aikštelėse, lenktynių trasose, kur tai galėtų daryti saugiai.

„Vyksta įvairūs renginiai, užsiėmimai, kuriuose motociklininkai gali lavinti savo įgūdžius, gebėjimą valdyti motociklą ir investuoti į savo saugumą. Tai tikrai padės ateityje. Ypač tokie užsiėmimai naudingi tiems, kurie vairuotojo pažymėjimą įgijo rudens pabaigoje ir po to visą žiemą nevažinėjo“, – sakė E. Vanagas.

Vairavimo instruktoriui antrino ir patyręs lenktynininkas, konkurso „Metų motociklas 2024“ komisijos narys Dominykas Butvilas, kuris teigė, kad neretai vairuotojai būna linkę pervertinti savo gebėjimus, o dėl to neišvengia klaidų. Pradedantiems vairuotojams jis patarė savo jėgas išbandyti skirtingose disciplinose bei suprasti, kokie yra realūs įgūdžiai ir kiek žinių vairuotojas turi prireikus motociklą valdyti skirtingomis sąlygomis.

„Tokiems vairuotojams visada patariu pabandyti važiuoti ir per lietų, ir per smėlį, ir per žvyrą. Tai padeda suprasti, kad vairuotojo galimybės iš pradžių tikrai nėra didelės ir viskam reikia praktikos. Palinkėčiau netgi turėti daugiau kuklumo, nes dažniausiai tuomet, kai vairuotojui prireikia važiuoti esant jam nepatogioms sąlygoms, tas kuklumas ir atsiranda“, – aiškino lenktynininkas.

Įvertinkite kelią ir aplinką

D. Butvilas teigė, kad labai svarbu, jog motociklininkai tinkamai įvertintų kelio dangos būklę ir jos savybes. Jis prisipažino su nerimu stebintis tuos motociklininkus, kurie jau pirmomis pavasario dienomis lekia didžiuliu greičiu nė neįvertindami, kad kelio danga yra nešvari, o dėl to – slidi ir pavojinga.

Patyręs motociklininkas taip pat atkreipė dėmesį, kad kiekvienas sėdantis ant motociklo turi suprasti ir tai, jog automobilių vairuotojai motociklų dažnai nepastebi. Todėl motociklininkai turi būti ypač budrūs, važiuoti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių, pasirinkti saugų greitį ir turėti omenyje, kad net pagrindiniame kelyje kiti eismo dalyviai gali jų nepastebėti ir nepraleisti.

Įvertina ir motociklus, ir sąlygas

Konkursas „Metų motociklas 2024“ Lietuvoje rengiamas antrąjį kartą. Konkurso komisijos nariai, išbandantys naujausius rinkoje siūlomus modelius, taip pat pastebi, kad pavasarį automobilių vairuotojai būna pamiršę, jog kelyje gali važiuoti ir mažesnės transporto priemonės, todėl neretai ne piktavališkai, o tiesiog jų nepastebėdami, užkerta motociklininkams kelią.

Individualių ir grupinių tekstų metu komisijos nariai zuja ne tik miestuose, tačiau ir įveikia kelių šimtų kilometrų keliones, todėl patys gali įvertinti, kokiomis sąlygomis motociklininkams tenka važiuoti tiek miestų gatvėmis, tiek užmiesčio keliais.

Iki gegužės 23-osios vyksiančiame konkurse jo komisijos nariai ne tik rinks geriausius modelius skirtingose kategorijose bei spręs, kuris modelis yra vertas geriausiojo vardo, bet ir bendraus su motociklininkų bendruomene, kuri jau antrus metus demonstruoja didžiulį susidomėjimą konkursu.

Konkurso nugalėtojai bus skelbiami finalinio vakaro metu gegužės 23-ąją.