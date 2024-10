Lietuvos „Metų komercinis automobilis“

Kas dvejus metus Lietuvos žurnalistų autoklubo organizuojami „Komercinio automobilio“ rinkimai sugrįžta: šiemet penktąjį kartą šalies istorijoje bus įvardyti geriausi per pastaruosius porą metų rinkoje pristatyti komerciniai automobiliai. Ir, skelbia organizatoriai, nugalėtojo titulas teks ne vienam, o netgi keliems modeliams, be to, pirmą kartą rinkimų istorijoje bus įvardytas ir geriausias elektrinis komercinis automobilis.