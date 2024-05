Įkraunamieji hibridai skinasi kelią į komercinių automobilių rinką: ar jie turi perspektyvų?

Užtruko

Modernūs naujausios kartos įkraunamieji lengvieji hibridai turi ganėtinai dideles 12–20 kWh baterijas, kurios, priklausomai nuo modelio, jiems leidžia vien elektra nuriedėti 50–100 km, o ilgoms kelionėms galima naudoti vidaus degimo variklius. Tokio tipo pavaros idėja paprasta: kasdienius maršrutus mieste sukti naudojant vien elektrą (bateriją galima įkrauti per naktį, pavyzdžiui, naudojant saulės elektrinės sukauptą švarią ir pigią energiją), o ilgose kelionėse važiuoti veikiant ir vidaus degimo varikliui, nesijaudinant dėl įkrovimo stotelių tankio ar jų krovimo spartos.

Tačiau komercinis transportas privalo dirbti nuolat ir turi tą daryti pigiai, nes jį renkantis svarbu ne tiek potyriai prie vairo, kiek kilometro kaina. Taigi šioje rinkoje ilgai nebuvo pereinamosios įkraunamojo hibrido pavaros – tarpinio varianto tarp vidaus degimo variklio ir elektros.

REKLAMA

REKLAMA

Toli važiuojančiuose furgonuose dominuoja dyzeliniai varikliai, o dirbantys mieste ir pasirūpinę nuosava įkrovimo infrastruktūra iš karto pirko brangesnius visiškai elektrinius modelius. Juos, aišku, vis dar dažniau įmonės renkasi dėl tvarios politikos, o ne dėl ekonominių sumetimų.

REKLAMA

Pirmieji paukščiai

Tačiau dabar bendrovė „Ford“ pasiūlė naujos kartos „Transit Custom“ furgono, turinčio plačią dyzelinių ir elektros variklių gamą, įkraunamojo hibrido versiją. Joje sumontuotas 2,5 litro benzininis variklis ir 11,8 kWh baterija, leidžianti vien elektra nuvažiuoti daugiau nei 50 km. Šiam modeliui taip pat bus galima užsisakyti sparčiojo įkrovimo (DC) stotelę.

Šis įkraunamasis hibridas bus galingiausias „Transit“ gamos modelis, pasiekiantis net 232 AG pajėgumą. Ar tokia pavaros sistema pasiteisins ir ar „Ford“ ras pirkėjų savo hibridiniam furgonui?

REKLAMA

REKLAMA

„Ką pirkėjai rinksis, priklauso nuo darbo pobūdžio, o jis komerciniame transporte labai įvairus. Kilometrų rijikai ir toliau rinksis dyzelius, įkraunamieji hibridai jiems bus nereikalingi, o ir technologija papildoma, tad kainuoja nepigiai. Daugiau važinėjantys mieste jau gali pirkti elektros pavarą, ką ir daro.

Įkraunamasis hibridas turėtų tikti tiems, kurių veiklos formatas mažiau prognozuojamas: jie daugiausia važinėja mieste nedidelius atstumus, bet kartais prireikia šauti toliau, į kitą regioną. Nepriplanuosi visko, dėl to jiems visiškai elektrinis krovininis automobilis dar netinka, nes jie nori judėti laisvai“, – apie įkraunamojo hibrido perspektyvas kalba žurnalo „Auto Bild Lietuva“ vyr. redaktorius Vitoldas Milius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Sixt Lietuva“ pardavimo vadovas, komercinio transporto ekspertas Valdas Stanislovaitis sako, kad mūsų rinkoje ir toliau karaliauja dyzeliniai furgonai, tačiau populiarėja ir elektriniai. Tiesa, paprastai ne iš išskaičiavimo, o dėl tvarios įmonių politikos ar Europos Sąjungos reikalavimų valstybinių įstaigų automobilių parkus keisti į netaršius.

„Įkraunamojo hibrido pavarą turintis komercinis transportas kol kas tikriausiai aktualesnis Vakarų Europoje, miestuose, kuriuose yra nulinės emisijos zonos, tad šis pavaros pasirinkimas labiau susijęs su ekologija, o ne su ekonomija“, – svarsto V. Stanislovaitis.

Hibridas gali atpiginti elektrifikaciją

Kol komercinis transportas elektrifikuojasi daugiausia dėl politinių sprendimų, nes elektriniai furgonai vis dar gana brangūs, taip pat pasižymi ribotomis naudojimo galimybėmis, „Ford“ nusprendė pirmieji pristatyti tarpinį variantą, kurį bus galima naudoti nulinės emisijos zonose, ir kartu keliauti didelius atstumus nešvaistant laiko įkrovimo stotelėse.

REKLAMA

Naujosios kartos „Transit Custom“ modelyje įkraunamojo hibrido pavara nebuvo paskutinės minutės priedas, inžinieriai apie ją galvojo iš anksto, dėl to integravo taip, kad ji nesumenkino furgono praktiškumo: krovinių skyriaus tūris nepasikeitė, nepakito ir kraulumas, be to, galingas hibridas gali tempti iki 2 tonų sveriančias priekabas.

Peržiūrėjus kainoraštį, įkraunamojo hibrido pavarą turintis „Transit Custom“ yra vos 4 tūkst. eurų brangesnis už galingiausią versiją su 170 AG dyzelinu varikliu. Dabar, pasinaudojęs netaršiems automobiliams taikoma PVM išskaita, verslas įkraunamąjį hibridą gali nusipirkti netgi pigiau, jo kaina lygiuosis į bazines dyzelinius variklius turinčias versijas. Taip pat jis yra beveik 10 tūkst. eurų pigesnis už elektrinį modelį su baziniu 100 kW varikliu.

REKLAMA

Sprendimas nulinės emisijos zonose

Kol kas tokia pavara yra kiek aktualesnė Vakarų Europoje, kur jau yra miestų su nulinės emisijos zonomis, į kurias negalima įvažiuoti su modeliais turinčiais tik vidaus degimo variklį. Tačiau greitai panašios situacijos galime sulaukti ir Lietuvoje.

2021-aisiais priimtame Alternatyviųjų degalų įstatyme savivaldybių taryboms numatyta pareiga iki 2023 metų sausio 1-os nustatyti mažos taršos zonas miestuose ir jas periodiškai atnaujinti pagal darnaus judumo planus. Tiesa, mūsų krašte drastiški draudimai ar mokesčiai taršiam transportui tose zonose dar nėra taikomi, bet valdžios įstaigų koridoriuose jau girdisi siūlymai toliau sekti paskui Vakarų Europą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Taigi neapibrėžtoje ateityje verslui, dirbančiam didmiesčių centruose, nori nenori gali tekti elektrifikuotis. Aišku, daliai įmonių rinktis įkraunamąjį hibridą gali apsimokėti jau dabar – tereikia paskaičiuoti viso naudojimo laikotarpio kaštus ir įvertinti ekologiškumo naudą.

Hibridų privalumas – universalumas

„Jei tvarkinga įmonė pasirūpino infrastruktūra ir kiekvieną rytą į darbą atėjęs vairuotojas gali naudotis pigiuoju būdu visiškai įkrauta baterija, kelionės išties atsies labai pigiai. Pradiniai kilometrai, kol naudojama ir elektra, benzino sąnaudų prasme yra juokingi. Bet vėlgi, viskas priklauso nuo darbo pobūdžio“, – sako V. Milius.

REKLAMA

Taigi kol kas įkraunamojo hibrido pavara bus naudingesnė tikslingai tokio komercinio transporto ieškančioms įmonėms, labiau asmeniniams verslams, kurie nėra kilometrų rijikai ir kurių veiklos sritis neapsiriboja vien tik miestu ir jo apylinkėmis. Ekspertai teigia, kad keleivinė „Ford Tourneo Custom“ versija su įkraunamojo hibrido pavara turėtų būti patraukli, pavyzdžiui, viešbučiams ar privačiu vežimu užsiimančioms įmonėms.

Mieste nukeliauti iki oro uosto ir atgal galima tyliai, ekologiškai ir pigiai, tačiau jei reikia keleivius nuvežti į kitą miestą – vėlgi, nekils jokių logistinių iššūkių dėl įkrovimo ir įveikiamo atstumo su tuo pačiu automobiliu. Tam tikroms verslo veiklos formoms įkraunamieji hibridai gali būti netgi universalesni.