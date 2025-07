Brno „MotoGP“ lenktynėse triumfavo Marcas Marquezas, jo brolis užsidirbo baudą

Lenktynes puikiai pradėjo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“), kuris aplenkė ispaną Marcą Marquezą („Ducati“) bei iš „pole“ pozicijos startavusį italą Francesco Bagnaią („Ducati“) ir tapo lyderiu.

Tuo tarpu ispanas Alexas Marquezas („Ducati“) susidūrė su tautiečiu Joanu Miru („Honda“) ir baigė pasirodymą apsukę vos 1 ratą. A. Marquezui už sukeltą avariją buvo skirta bauda – kitose lenktynėse ispanas turės įveikti baudos „kilpą“.

😱 @alexmarquez73 is OUT of contention



The incident with @JoanMirOfficial will be reviewed after the GP 🔎#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/iZicXbs06p

REKLAMA