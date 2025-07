Vokietijos GP lenktynių chaosas: Marcas Marquezas triumfavo, finišą pasiekė tik 10 motociklininkų

Iš „pole“ pozicijos startavęs M. Marquezas po pirmo posūkio išlaikė pirmą vietą. Už jo važiavo du italai – Marco Bezzecchi („Aprilia“) ir Fabio Di Giannantonio („Ducati“).

Sportininkų avarijos pasipylė lenktynių viduryje: krito antras važiavęs F. Di Giannantonio ir į 5-uką pretendavęs prancūzas Johannas Zarco („Honda“), kuris krito geltonų vėliavų fazės metu. Tai leido į 3-ią vietą pakilti ispanui Alexui Marquezui („Ducati“), grįžusiam po delnakaulio lūžio.

DISASTER FOR DIGGIA 😱 @fabiodiggia49 loses the front and second place 👀 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/bmebaOOOpP

Drama tuo nesibaigė – netrukus krito 2-oje vietoje buvęs M. Bezzecchi. A. Marquezas tuomet pakilo į 2-ą poziciją, o italas Francesco Bagnaia („Ducati“) – į 3-ią. Tokia tvarka lyderiai ir finišavo. Įdomu tai, kad finišą pasiekė vos 10 sportininkų.

CAN YOU BELIEVE IT??? 🤯



BEZ has also CRASHED OUT FROM 2nd 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/hTMPjPp1kZ

