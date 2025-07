Vokietijos GP: Marco Marquezas triumfavo šlapioje trasoje, du pilotai patyrė traumas

Šlapioje trasoje kvalifikaciją laimėjo ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:27.811 min.). Antras buvo prancūzas Johannas Zarco („Honda“, 1:27.962), trečias – italas Marco Bezzecchi („Aprilia“, 1:28.232). Geru tempu važiavęs italas Franco Morbidelli („Ducati“) krito ir turėjo tenkintis 4-a pozicija (1:28.650).

Nė vieno greitojo rato antroje kvalifikacijos dalyje neįveikė ispanas Maverickas Vinalesas („KTM“), kuris skaudžiai krito ir keliavo pas medikus dėl peties traumos. Jis startuoti sprinto lenktynėse negalėjo.

REKLAMA

REKLAMA

Sprinto lenktynės taip pat prasidėjo šlapioje trasoje. M. Marquezas per plačiai įvažiavo į pirmą posūkį ir prarado daug pozicijų, o lyderiu tapo M. Bezzecchi.

REKLAMA

Per keletą ratų M. Marquezui pavyko pakilti į pirmą trejetuką. M. Bezzecchi tuo metu lyderiavo, o antras važiavo prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“).

Lenktynių viduryje dužo Pedro Acostos („KTM“) viltys kovoti dėl vietos trejetuke. 4-as buvęs ispanas išvažiavo už trasos ribų ir prarado daug pozicijų.

REKLAMA

REKLAMA

9-ajame rate M. Marquezas aplenkė F. Quartararo, vos „nepametė“ motociklo galo, bet išsilaikė 2-as.

Likus porai ratų M. Marquezas visiškai pavijo M. Bezzecchi, o pradėdamas paskutinį ratą aplenkė italą. Vėliau pirmos vietos M. Marquezas neprarado ir iškovojo įspūdingą pergalę. M. Bezzecchi buvo antras, o F. Quartararo – trečias.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

F. Morbidelli po kritimo finišo nepasiekė ir dėl kairiojo peties skausmo sekmadienį nelenktyniaus.

Vokietijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

Italas Enea Bastianini („KTM“) Vokietijos GP turėjo praleisti dėl apendicito. Kaip jau tapo įprasta, nestartavo čia ir praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“).

REKLAMA

M. Marquezas (319 taškų) pilotų įskaitoje dar labiau nutolo nuo brolio Alexo („Ducati“, 241) ir italo Francesco Bagnaios („Ducati“), kurie šeštadienį atitinkamai užėmė tik 8-ą bei 12-ą vietas.

Pagrindinės Vokietijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.