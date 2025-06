Nyderlanduose – šiurpios avarijos, lūžęs Alexo Marquezo delnakaulis ir jo brolio pergalė

Lenktynes iš „pole“ pozicijos pradėjo prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“), bet jis iš karto ėmė ristis rikiuote žemyn, o lyderiu tapo italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Ispanas Marcas Marquezas („Ducati“) aplenkė brolį Alexą („Ducati“) ir pakilo į 2-ą poziciją.

A. Marquezo tempas pirmuose ratuose buvo prastas. Jį netrukus aplenkė italas Marco Bezzecchi („Aprilia“) bei ispanas Pedro Acosta („KTM“). Tai nubloškė A. Marquezą į 5-ą poziciją.

M. Marquezas pačioje 5-ojo rato pabaigoje aplenkė F. Bagnaią ir tapo naujuoju lyderiu. Tuo tarpu A. Marquezas 6-ajame rate skaudžiai krito nuo motociklo. Po incidento A. Marquezas keliavo pas gydytojus, kurie jam nustatė delnakaulio lūžį.

M. Bezzecchi 8-ajame rate susitvarkė su F. Bagnaia ir pakilo į 2-ą vietą, o kovoje dėl žemesnių vietų įvyko rimta avarija tarp Joano Miro ir Fermino Aldeguerio.

That was a big one at T11 involving @Aldeguer54 & @JoanMirOfficial 💥



Glad to see both riders are up on their feet ❤️‍🩹#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/gHGwy5NnDP

REKLAMA