Italijos GP: Marco Marquezas pasiekė 100-ąją „pole“ poziciją ir triumfavo po įspūdingos kovos

„Pole“ poziciją iškovojo sezono lyderis Marcas Marquezas („Ducati“), kvalifikacijoje ratą įveikęs per 1 min. 44.169 sek. ir pagerinęs trasos rekordą. Nedaug nuo M. Marquezo atsiliko pagrindiniai jo konkurentai – italas Francesco Bagnaia („Ducati“, 1:44.228) ir brolis Alexas („Ducati“, 1:44.252). Skaičiuojant visas čempionato klases, M. Marquezui tai buvo net 100-oji karjeros „pole“ pozicija. Ispanas pagal šį rodiklį yra visų laikų rekordininkas.

Sprinto lenktynių startas M. Marquezui po nesusipratimo buvo prastas, o naujuoju lyderiu tapo F. Bagnaia. Tiesa, italas pirmavo tik labai trumpai ir netrukus užleido šią vietą A. Marquezui.

🚥 LIGHTS OUT in the #TissotSprint 🚥 @PeccoBagnaia leads into T1 as @marcmarquez93 loses ground! #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/n4nyWXCnI5

Just milliseconds before the start 👀



This is what happened to @marcmarquez93 👇#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/iUd0x46N1S