Marcas Marquezas aplenkė brolius ir laimėjo įtemptą Aragono GP sprinto lenktynių kovą

Kvalifikacijoje dominavo broliai Marquezai: „pole“ poziciją iškovojo trasos rato rekordą pagerinęs Marcas („Ducati“, 1:45.704 min.), o antras buvo Alexas („Ducati“, 1:45.964). Nedaug atsiliko ir trečią vietą užėmęs italas Franco Morbidelli („Ducati“, 1:45.984).

Sprinto lenktynių startas M. Marquezui susiklostė prastai. Jis kliudė Pedro Acostą („KTM“) ir iš karto atsidūrė už A. Marquezo ir F. Morbidelli. Tiesa, čempionato lyderis greitai reabilitavosi ir antrajame rate aplenkė F. Morbidelli.

In case you missed it, @marcmarquez93 and @37_pedroacosta made contact at the start 💥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/eoDfo5mBu4

