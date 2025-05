„MotoGP“ Didžiosios Britanijos GP: brolių Marquezų nesėkmės, sustabdytos lenktynės ir Marco Bezzecchi triumfas

Startas buvo itin dramatiškas. Ispanas Alexas Marquezas („Ducati“) veržėsi į pirmą vietą, bet čia pat išslydo iš trasos, o lyderiu tapo jo brolis Marcas („Ducati“).

Neįtikėtina, bet jau antrajame rate iš trasos išslydo ir M. Marquezas. Tai į pirmą vietą leido pakilti iš „pole“ pozicijos startavusiam prancūzui Fabio Quartararo („Yamaha“). Antras važiavo italas Francesco Bagnaia („Ducati“), trečias – čempionato naujokas ispanas Ferminas Aldegueris („Ducati“).

REKLAMA

REKLAMA

Į avariją taip pat pateko Franco Morbidelli su Aleixu Espargaro.

Netrukus dėl trasoje išsiliejusio tepalo lenktynės buvo sustabdytos – parodyta raudona vėliava. Kadangi tuo metu buvo įveikti mažiau nei 3 ratai, lenktynes galėjo pratęsti net tie pilotai, kurie krito dar pirmajame rate ir gavo tas pačias startines pozicijas, kurias turėjo po kvalifikacijos.

REKLAMA

REKLAMA

Atnaujinus lenktynes, broliai Marquezai buvo kur kas atsargesni ir į priekį nesiveržė. Lyderiavo F. Quartararo, antras važiavo F. Bagnaia, o trečias – australas Jackas Milleris („Yamaha“).

J. Milleris netrukus aplenkė ir F. Bagnaią bei šoktelėjo į 2-ą vietą. 4-ajame rate dužo F. Bagnaios viltys – italas krito nuo motociklo.

Dar po rato į 3-ią vietą pakilo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“), aplenkęs prancūzą Johanną Zarco („Honda“). Netrukus M. Bezzecchi susitvarkė ir su J. Milleriu bei bandė vytis F. Quartararo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

12-ajame rate sugedo lenktynių lyderio F. Quartararo motociklas. Tuomet į pirmą vietą pakilo M. Bezzecchi, į antrą – J. Zarco, į trečią – M. Marquezas.

M. Bezzecchi per likusius ratus išlaikė lyderio poziciją ir šventė sensacingą pergalę. J. Zarco, net stipriai sudilusia padanga, išlaikė antrą vietą, o M. Marquezas po įtemptos kovos su F. Morbidelli atvažiavo trečias. A. Marquezas tenkinosi penkta pozicija.

Didžiosios Britanijos GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas su 196 taškais bendroje čempionato įskaitoje dar labiau atitrūko nuo A. Marquezo (172) ir F. Bagnaios (124).

8-ojo sezono etapo – Aragono GP – lenktynės vyks birželio 7-8 d. Ispanijoje.