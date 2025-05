Istorinė pergalė Prancūzijoje: Johannas Zarco nutraukė 71 metus trukusią „MotoGP“ nelaimėtų namų lenktynių seriją

Apšilimo rato metu pilotai suprato, kad trasa yra per šlapia sausai trasai skirtiems motociklams, tad skubėjo į boksus. Dėl to startas kiek vėlavo.

Po maždaug 10 minučių sportininkai vėl išvažiavo į apšilimo ratą. Jo metu nemažai daliai motociklininkų pasirodė, kad trasa visgi nėra tokia šlapia, kaip atrodė anksčiau. Dalis sportininkų vėl grįžo į boksus ir persėdo ant sausai trasai skirtų motociklų. Už tai teisėjai sportininkams skyrė po dvi baudos „kilpas“.

These are the riders who have changed 👀 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/XW1Q8odFz6

Iš „pole“ pozicijos startavęs prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“) išlaikė pirmą vietą. Už jo važiavo abu broliai Marquezai. Tuo tarpu italas Francesco Bagnaia („Ducati“), kaip ir šeštadienį sprinte, neišvengė avarijos.

F. Quartararo vėliau pasuko į baudos „kilpą“ ir prarado keletą pozicijų, o dar po kiek laiko susidūrė su Bradu Binderiu („KTM“).

Netrukus paaiškėjo, kad trasa sausai trasai skirtiems motociklininkams – per slidi. Taigi, lyderiams vėl teko sukti į boksus ir keistis motociklus, o pridėjus anksčiau gautą baudą jų situacija stipriai komplikavosi.

Daugiausiai išlošė tie sportininkai, kurie prieš startą motociklų nesikeitė. Po visų lyderių sustojimų ir atliktų baudų lyderiu tapo prancūzas Johannas Zarco („Honda“), susikrovęs didžiulę persvarą prieš brolius Marquezus.

Likus 5 ratams krito 3-ioje vietoje važiavęs A. Marquezas. Vėliau jis krito dar kartą ir pasitraukė iš lenktynių. Tai leido į trejetuką pakilti ispanui Pedro Acostai („KTM“). Visgi, iškovoti vietos ant podiumo jam nepavyko – likus porai ratų iki finišo trečią vietą atėmė čempionato naujokas ispanas Ferminas Aldegueras („Ducati“).

Tuo tarpu J. Zarco, kuris lenktynių pradžioje vos nepateko į masinę avariją, priekyje išlaikė milžinišką persvarą ir tapo pirmu prancūzu nuo 1954 m., laimėjusiu „MotoGP“ namų lenktynes.

A look back at the race start crash 💥@johannzarco1 had to take avoiding action 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/XCcw5ELAWc