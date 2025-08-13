Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: susitikimas su „valstiečiais“ pridėjo tvirtumo

2025-08-13 13:04 / šaltinis: ELTA
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas teigia, kad kitą savaitę turėtų būti pasirašyta naujoji koalicinė sutartis. Visgi, kokios partijos bus naujojoje valdančioje koalicijoje, pasak socialdemokrato, paaiškės tik po sekmadienį rengiamo partijos tarybos posėdžio.

Juozas Olekas BNS Foto

„Aš galvoju, kad kitą savaitę. Jeigu mes sulaukiame šiandieną, rytoj ar pirmadienį prezidento dekreto, aš manau, kad turėtų įvykti ir neeilinė sesija, kada ji (kandidatūra – ELTA) bus pristatyta ir tam laikui turėtume turėti sutartį su priedu“, – po susitikimo su „valstiečių“ atstovais dėl galimos koalicijos sudarymo, teigė J. Olekas.

Kam atiteks Seimo pirmininko postas, paaiškės po koalicinės sutarties pasirašymo

J. Olekas taip pat pažymi, kad tai, kaip pasiskirstys postai, paaiškės po koalicinės sutarties pasirašymo. Anot jo, būtent tada bus aišku ir tai, kokiai partijai atiteks Seimo pirmininko postas.

„Koalicijos sutartį, kai pasirašinėsime, kai nuspręsime, kad dirbame, tada, matyt, turėsime ir tą priedą, kurį turėjome prie anos sutarties, kokias pareigybes kas užima“, – sakė J. Olekas, užsimindamas, kad būtent tada bus daugiau žinių ir dėl parlamento vadovo pozicijos.

„Viskas priklausys nuo to, kokia bus sutartis ir priedas. Man atrodo, kad gali būti ir taip, ir taip. Mes matėme visai neblogą „valstiečių“ kadencijos kompoziciją, kada buvo ir Seimo pirmininkas, ir premjeras atitinkamai pagal mandatų skaičių (...). Bet viską aptarsime galutinai pasirašydami sutartį“, – pabrėžė jis.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis dažniau abejojama, ar kritikos koalicijos partneriams negailintis Saulius Skvernelis liks Seimo pirmininko pareigose. 

Dvejones šiuo klausimu išsakė ir Prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas Eltai duotame interviu užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas. Tokiu atveju, pasak jo, pirmasis eilėje užimti šį postą būtų J. Olekas.

ELTA primena, kad tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį LSDP būstinėje su socialdemokratais susitiko „valstiečių“ atstovai.

Kaip skelbta, po antradienį vykusio susitikimo su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, laikinasis socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius neatmetė ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje. 

Tiesa, socialdemokratas kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

