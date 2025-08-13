Olekas: galvoju, kad koalicinę sutartį turėsime kitą savaitę

„Aš galvoju, kad kitą savaitę. Jeigu mes sulaukiame šiandieną, rytoj ar pirmadienį prezidento dekreto, aš manau, kad turėtų įvykti ir neeilinė sesija, kada ji (kandidatūra – ELTA) bus pristatyta ir tam laikui turėtume turėti sutartį su priedu“, – po susitikimo su „valstiečių“ atstovais dėl galimos koalicijos sudarymo, teigė J. Olekas.
Tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį LSDP būstinėje su socialdemokratais susitiko „valstiečių“ atstovai.
Kaip skelbta, po antradienį vykusio susitikimo su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, laikinasis socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius neatmetė ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje.
Tiesa, socialdemokratas kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
