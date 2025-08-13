Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: diskusija dėl Seimo pirmininko posto kils natūraliai

2025-08-13 09:05 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 09:05

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) konsultuojantis su galimais koalicijos partneriais, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas teigia, kad diskusijų metu natūraliai gali kilti klausimas dėl parlamento pirmininko kėdės. Pasak socialdemokrato, dalinant pareigybes, lyderystė bus LSDP rankose. 

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Aš manau, kad ji (diskusija – ELTA) natūraliai kils. Mes girdime, kad „Nemuno aušra“ kai kuriuos ministrus nori pakeisti, dar yra diskusijų, ar čia nebus didesnio sujudimo. Jeigu ateitų „valstiečiai“ – vėl reikėtų pažiūrėti, kokia ta situacija“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums, kaip socialdemokratams, priklauso tam tikra lyderystė. Yra ir turimų mandatų skaičius, pagal tą mandatų skaičių pasidalinsime ir pareigybes. Šiokių tokių pasikeitimų gali būti, gali ir nebūti. Tačiau yra tikimybė, kad tie pasikeitimai galėtų įvykti“, – akcentavo jis. 

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis dažniau abejojama, ar kritikos koalicijos partneriams negailintis Saulius Skvernelis liks Seimo pirmininko pareigose. 

Dvejones šiuo klausimu išsakė ir Prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas Eltai duotame interviu užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas. Tokiu atveju, pasak jo, pirmasis eilėje užimti šį postą būtų J. Olekas.

„J. Olekas, kuris šiai akimirkai yra pirmasis Seimo vicepirmininkas, suprantama, kad jis turbūt ir būtų pirmasis eilėje“, – teigė F. Jansonas.

Tuo metu koalicijoje esančios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tvirtino neatmetantis, kad „aušriečiai“ reikalaus šiuo metu Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausančio Seimo pirmininko posto. 

Savo ruožtu pats S. Skvernelis teigė nesureikšminantis tokių pasvarstymų ir pabrėžė jokių politinių postų nesilaikąs.

„Aš matau savo perspektyvą šviesiai bet kokiu atveju, o postai... Patikėkite, aš daug jau postų esu pabuvęs, tai nėra kažkokia vertybė, kurios turėtumei laikytis išsikabinęs“, – tikino S. Skvernelis.

ELTA primena, kad valdantieji socialdemokratai tęsia diskusijas su potencialiais koalicijos partneriais. Trečiadienį pastarieji susitiks su „valstiečių“ atstovais.

Tiesa, socialdemokratų laikinasis lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis sako, kad R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

