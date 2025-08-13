Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: kitos savaitės pradžioje turėsime galutinį koalicijos variantą

2025-08-13 08:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 08:38

 Pirmasis Seimo vicepirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad kitą savaitę jau turėtų paaiškėti naujai konstruojamos valdančiosios daugumos sudėtis.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

1

„Po šiandien pasitarimo su „valstiečių“ atstovais ir Lenkų rinkimų akcijos atstovais, mes turėsime tokį bendrą vaizdą. Ir galvoju, kad kitos savaitės pradžioje jau turėtume turėti atnaujintą koalicinę sutartį ir galutinį koalicijos variantą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.

„Mes, socialdemokratai, galvojame, kad tęsiame darbą, tariamės su koalicijos partneriais. Pataisysime (koalicijos sutartį – ELTA), be abejo, tai bus nauja Vyriausybė, nauja ministrė pirmininkė ir tada bus atnaujinta koalicijos sutartis“, – dėstė jis.

