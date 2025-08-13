Olekas: kitos savaitės pradžioje turėsime galutinį koalicijos variantą

„Po šiandien pasitarimo su „valstiečių“ atstovais ir Lenkų rinkimų akcijos atstovais, mes turėsime tokį bendrą vaizdą. Ir galvoju, kad kitos savaitės pradžioje jau turėtume turėti atnaujintą koalicinę sutartį ir galutinį koalicijos variantą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.
„Mes, socialdemokratai, galvojame, kad tęsiame darbą, tariamės su koalicijos partneriais. Pataisysime (koalicijos sutartį – ELTA), be abejo, tai bus nauja Vyriausybė, nauja ministrė pirmininkė ir tada bus atnaujinta koalicijos sutartis“, – dėstė jis.
