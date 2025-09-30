Iš viešumos dingęs Vladas Kovaliovas atskleidė, kaip gyvena dabar: turi didelių planų

Po dvynio ženklu gimęs Vladas, lankydamasis laidoje pas N. Šuliją, papasakojo, kokiomis nuotaikomis gyvena šiandien.
„Šiuo metu viskas puikiai. Aš niekada gyvenime nedariau karjeros. Norėjau gyvenimo, kad jis eitų aukštyn ir man pavyksta. Tu pradedi žaisti – aš nebegroju, o tiesiog žaidžiu. Jeigu tu eini į darbą, po kiek laiko atsiranda rutina. O kadangi aš tame žaidžiu, gaunu daugiau malonumo. Turiu daug visokių projektų, koncertų“, – savo kasdienybe dalijosi V. Kovaliovas.
Vladas Kovaliovas pasidalijo savo kasdienybe
Vladas neslėpė, kad jo gyvenime spalvų išties netrūksta.
„Visi meno žmonės yra savotiškai trenkti, todėl jų gyvenimas yra margaspalvis. Gali atsidurti tokiose situacijose, kur įprastai žmogus sako, kad jose būti negalėtų. Mano gyvenimas yra pilnas“, – tikino jis.
Pokalbio metu laidos vedėjas N. Šulija pasiteiravo pašnekovo, ar jam patinka gyvenime retkarčiais nuo visų atsitraukti ir pabūti vienam. Vyras teigė, kad tokio polinkio neturi – yra nuolat apsuptas žmonių.
„Aš moku būti vienas, man tai nesunku, bet jeigu atsiranda iškart kažkokie įvykiai, aš niekada jų neatstumiu. Man kartais paskambina trečią ar penktą valandą nakties žmonės, kurie tiesiog užsimano su manimi pasišnekėti. Todėl aš niekada neišjungiu telefono, nesislepiu, nes gal kada kam prireiks mano pagalbos. Aš visada laiką esu gyvenime“, – dalijosi V. Kovaliovas.
Vladas atskleidė, kad jo gyvenime ir toliau netrūkta muzikos bei kūrybos. Pasak laidos svečio, visa tai – jo gyvenimo kelias.
„Galbūt juokingai nuskambės, bet pas mane visada gyvenime yra „kaip Dievas duos“. Bet įdomiausia tai, kad jeigu aš nors truputį atsitraukiu nuo muzikos ar kūrybos, man vis tiek sudėlioja taip, jog prie to sugrįžtu. Nepabėgu nuo to ir suprantu, kad tai yra mano kelias“, – įsitikinęs pašnekovas.
Analizuodamas V. Kovaliovo horoskopą, N. Šulija pastebėjo, kad jau pavasarį Vlado gyvenime laukia didelis sprogimas. Pasirodo, jis išties turi didelių planų.
„Esu suplanavęs prieš vasarą daryti albumą. Galvoju, kad per metus laiko turiu sutvarkyti tą visą chaosą, kuris kartais pas mane būna kūryboje. Man kūryba yra procesas – jeigu jis ateina į kažkokią aklavietę, vadinasi, dar ne laikas užbaigti. Bet galiausiai vis tiek ateina momentas, kai užbaigi pradėtus darbus“, – kalbėjo V. Kovaliovas.
Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.