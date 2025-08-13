Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tomaszewskis aptarė galimą bendrą darbą su socdemais: „Tam tikra kvietimo forma yra“

2025-08-13 13:45 / šaltinis: BNS
2025-08-13 13:45

Tris Seimo narius turinčios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako aptaręs galimą bendrą darbą su socialdemokratais būsimojoje valdančiojoje daugumoje.

Waldemaras Tomaszewskis (nuotr. Elta)

Tris Seimo narius turinčios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako aptaręs galimą bendrą darbą su socialdemokratais būsimojoje valdančiojoje daugumoje.

9
„Vakar irgi turėjome kontaktus su kitomis politinėmis jėgomis ir daugiau nieko negaliu pasakyti“, – BNS trečiadienį sakė W. Tomaszevskis.

Vėliau jis patvirtino, kad telefonu su juo susisiekė vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinės grupės narių.

LLRA-KŠS trūksta Seimo narių mandatų, kad ji galėtų turėti savo frakciją, todėl partija yra sudariusi jungtinę frakciją su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Pastarosiosios lyderis Aurelijus Veryga trečiadienį taip pat susitiko su LSDP atstovais aptarti galimo bendro darbo. Po susitikimo A. Veryga pareiškė, kad LSDP matytų galimybę dirbti drauge, nors galutinių sprendimų dar nepriėmė.

„Tam tikra forma kvietimo dirbti kartu yra, tai mes dabar pradėsime konsultacijas ir savo partijos struktūrose“, – sakė W. Tomaszewskis.

„Turime kokybę, didelę patirtį dirbant ne vienoje Seimo kadencijoje, turime kuo didžiuotis. O kaip bus ateityje, žiūrėsime“, – pridūrė jis.

Bendra jungtinė LVŽS ir LLRA-KŠS frakcija Seime turi 11 mandatų.

BNS rašė, kad derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo, praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Anksčiau šią savaitę jie buvo susitikę ir su dabartiniais partneriais Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei „Nemuno aušra“.

Socialdemokratai žada sekmadienį apsispręsti dėl to, kokios sudėties koalicija turėtų veikti ateityje ir išsiųsti partijoms pasiūlymus jungtis prie valdančiosios daugumos. Koalicijos sutartį pasirašyti ketinama kitą savaitę.

W. Tomaszewskis sakė, jog koordinuosis su LVŽS, kad galutinį atsakymą dėl galimo bendro darbo koalicijoje galėtų pateikti vienu metu.

a dar ir tas čia
2025-08-13 14:19
nu šakės...Kur eini Lietuva?ar su tuo,kur EP balsuoja prieš,arba nebalsuoja už ES bendrus projektus,pareiškimus..>Socdemai,ar jusm proto yra nors kiek?
Atsakyti
Kaip parvežti vėl Stalino saulę
2025-08-13 13:54
Reikia, kad Lietuvoje valdančiąją daugumą sudarytų Tomaševskininkai, Karbauskininkai ir komunistai. Toks, matyt, ir yra planas.
Atsakyti
Tai
2025-08-13 14:21
Baisiau negu baisu.
Atsakyti
