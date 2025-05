Prancūzijos „MotoGP“ sprinte – jauno talento avarija su Marcu Marquezu po Quartararo kovos dėl podiumo

Kvalifikacijoje greičiausias buvo prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:29.234 min.). Jis nežymiai aplenkė brolius Marquezus: Marcą („Ducati“, +0.118 sek.) ir Alexą („Ducati“, +0.247).

Vos prasidėjus sprinto lenktynėms italas Francesco Bagnaia („Ducati“) iš 6-os vietos pakilo į 4-ą, bet netrukus išslydo iš trasos ir finišo nepasiekė.

F. Quartararo pirmą vietą išlaikė beveik pusę sprinto lenktynių – 6-ajame rate prancūzą aplenkė M. Marquezas. Dar po 2 ratų F. Quartararo neatlaikė ir kito brolio Marquezo atakos.

