Marquezas pakartojo visų laikų „MotoGP“ rekordą, dėl pirmos vietos kovojęs Quartararo krito nuo motociklo

Kvalifikacijoje nustebino pirmą pole“ poziciją per 3 metus iškovojęs prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:35.610 min.). Jis 0.033 sek. aplenkė ispaną Marcą Marquezą („Ducati“) ir nutraukė jo 4 iš eilės „pole“ pozicijų seriją. Trečias buvo 0.145 sek. atsilikęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“).

Vos prasidėjus sprinto lenktynėms, M. Marquezas ėmė spausti F. Quartararo ir prancūzas galiausiai neatlaikė spaudimo bei išslydo iš trasos. Tuo tarpu M. Marquezo brolis Alexas („Ducati“) aplenkė F. Bagnaią ir tradiciškai įsitaisė antroje vietoje.

