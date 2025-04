Marcas Marquezas vėl tapo „MotoGP“ čempionato lyderiu, titulą ginantis Jorge Martinas grįžo po traumos

Iš pradžių ispanas laimėjo kvalifikaciją, įveikęs ratą per 1 min. 50.499 sek. Tai buvo 4-a jo „pole“ pozicija iš eilės. Antras tradiciškai buvo M. Marquezo brolis Alexas („Ducati“, +0.101 sek.), o trečią vietą užėmė prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, +0.159).

Vėliau sprinto lenktynėse M. Marquezas išlaikė pirmą vietą, įtikinamai aplenkęs brolį. Atkaklesnė buvo kova dėl trečios vietos, kurie džiaugėsi italas Franco Morbidelli („Ducati“). F. Quartararo nukrito iki 5-os vietos – jį dar aplenkė čempionato naujokas ispanas Ferminas Aldegueras („Ducati“).

