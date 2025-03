„MotoGP“ drama: Marcas Marquezas krito, o nauju čempionato lyderiu tapo jo brolis

Dėl lietaus trumpam nukeltas lenktynes geriausiai pradėjo iš „pole“ pozicijos startavęs ispanas Marcas Marquezas („Ducati“). Į antrą vietą pakilo jo brolis Alexas („Ducati“), į trečią – italas Francesco Bagnaia („Ducati“), aplenkęs tautietį Fabio Di Giannantonio („Ducati“).

4-ame rate F. Bagnaia aplenkė A. Marquezą ir pakilo į antrą poziciją.

Lemtingas lenktynių įvykis nutiko 9-ajame rate, kai M. Marquezas krito ir atsidūrė rikiuotes gale. Lyderiu tada tapo F. Bagnaia, lenkęs A. Marquezą ir F. Di Giannantonio. M. Marquezas kurį laiką važiavo 18-as, bet apsukęs 4 ratus po avarijos nusprendė trauktis iš lenktynių.

Per likusią lenktynių dalį lyderių trejeto pozicijos nepasikeitė.

COTA has a new winner and he's just reached his 30th victory 💪🏆 @PeccoBagnaia #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/9gbJUOG2L7

