5 iš 5: vos nekritęs Marcas Marquezas pratęsė idealų startą, praėjusių metų „MotoGP“ čempionas vėl nestartavo

Kvalifikaciją laimėjo šiame sezone sunkiai sustabdomas ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 2:01.088 min.). Tarp jo ir brolio Alexo („Ducati“, 2:01.448) įsiterpti pavyko tik italui Fabio Di Giannantonio („Ducati“, 2:01.189).

Sprinto lenktynėse broliai Marquezai greitai įsitaisė pirmose dvejose pozicijose, o į trečią vietą iš šeštos pakilo italas Francesco Bagnaia („Ducati“).

M. Marquezas, neskaičiuojant rizikingo momento lenktynių pradžioje, visą likusį laiką ramiai buvo priekyje ir šventė 5-ą pergalę šiemet iš tiek pat galimų (3 laimėti sprintai ir 2 pagrindinės lenktynės). A. Marquezas atvažiavo 2-as, F. Bagnaia – 3-ias. F. Di Giannantonio nukrito iki 4-os pozicijos.

🤠 @marcmarquez93 had a HUUUUGE moment there #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/ceObQiw0Rt

5/5 IN 2025 🏁 @marcmarquez93 wins the #TissotSprint at COTA! 🥇 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/say8hW6Wcm