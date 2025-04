Drama Kataro GP lenktynėse – susidūrė broliai Marquezai

Daugkartinis pasaulio čempionas ir šio sezono lyderis startavo iš „pole“ pozicijos. Netrukus į M. Marquezą trenkėsi antras važiavęs brolis Alexas („Ducati“). Tai leido į pirmą vietą pakilti italui Franco Morbidelli („Ducati“).

Vėliau A. Marquezas atsidūrė ir už italo Fabio Di Giannantonio („Ducati“). A. Marquezas iš karto norėjo susigrąžinti poziciją, bet trenkėsi iš varžovą, kuris išvažiavo už trasos ribų. Varžovui lenktynes sugadinęs ispanas gavo baudą ir turėjo įveikti papildomą kilpą rate.

Tuo tarpu priekyje M. Marquezas ėmė didinti tempą ir galiausiai susigrąžino pirmą vietą. F. Morbidelli neišsilaikė ne tik pirmoje vietoje, bet ir ant podiumo bei finišavo 4-as. 2-as buvo ispanas Maverickas Vinalesas („KTM“), 3-ias – neblogai sudėtingą savaitgalį užbaigęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“).

🔄🚨 @marcmarquez93 retakes the lead with 7 laps to go! #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/0ofS0OVVni

A. Marquezas, atlikęs baudą, vėliau pakilo iki 7-os vietos. F. Di Giannantonio buvo tik 16-as, taip likdamas už taškų zonos.

Franky leads by one second! And @alexmarquez73 is in the eye of the storm again, making contact with @FabioDiggia49 now 💥😱#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/QFJKxmYwox

