Italijos GP: M. Marquezo pergalė po dramatiškos trijų lyderių kovos, F. Morbidelli gauna dvigubą baudą

Lenktynes iš „pole“ pozicijos pradėjo ispanas Marcas Marquezas („Ducati“), bet jį iš karto po starto atakavo italas Francesco Bagnaia („Ducati“), trumpam tapęs lyderių. Trečias važiavo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“).

F. Bagnaia keletą ratų labai įtemptai kovojo su M. Marquezu, sportininkai važiavo taip arti vienas kito, kad netgi neišvengė kontakto. Visgi, ant motociklų jie išsilaikė. Tuo pasinaudojo ir į kovą dėl pirmos vietos įsijungė A. Marquezas.

RUBBING SHOULDERS AND TYRES 💥 There was clear contact there between @PeccoBagnaia & @marcmarquez93 👀🔥 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Yd2F5rLkeu

Vėliau F. Bagnaia kiek atsiliko nuo brolių Marquezų. 9-ajame rate Marcas aplenkė Alexą ir susigrąžino lyderio poziciją.

F. Bagnaia iš pradžių bandė vytis A. Marquezą, bet varžovo pasiūlyto tempo neatlaikė, o paskutiniuose ratuose ėmė jausti italo Fabio Di Giannantonio („Ducati“) spaudimą. Likus porai ratų iki finišo F. Di Giannantonio aplenkė tautietį ir iškovojo 3-ią vietą.

Į 5-uką šiose lenktynėse pretendavęs ispanas Maverickas Vinalesas („KTM“) iš trasos buvo „išmuštas“ italo Franco Morbidelli („Ducati“). Pastarąjį teisėjai nubaudė ir liepė įveikti baudos „kilpą“. F. Morbidelli baudą atliko neteisingai, turėjo dar kartą sukti į „kilpą“ ir galiausiai finišavo 6-as.

Take a look at the incident as there's confirmation that Morbidelli will need to serve another LLP 👀#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/EPFrhGgohr