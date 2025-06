Po kritimų treniruotėse atsitiesęs Marcas Marquezas laimėjo Nyderlandų GP sprintą

Kvalifikacijoje sužibėjo prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:30.651 min.). Jis vos 0.028 sek. aplenkė italą Francesco Bagnaia („Ducati“, 1:30.679). Trečias buvo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:30.811), o jo brolis Marcas, padaręs klaidą paskutinio bandymo metu, užėmė šiame sezone sau neįprastai žemą – 4-ą – vietą („Ducati“, 1:30.871).

Sprinto lenktynėse M. Marquezui nereikėjo net vieno pilno rato, kad jis iš 4-os vietos pakiltų į 1-ą. Nesutrukdė ispanui net ir kontaktas su lyderiu. F. Quartararo krito į 2-ą poziciją, A. Marquezas liko 3-ias, o F. Bagnaia smuktelėjo į 4-ą poziciją.

Opening-lap bumping and barging from @marcmarquez93 's onboard 👀 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/99lxdOLgwZ

Vos prasidėjus antrajam ratui A. Marquezas aplenkė F. Quartararo ir broliai vėl važiavo sau įprastose pozicijose.

Gerą tempą demonstravo 5-as startavęs italas Marco Bezzecchi („Aprilia“). Jis per 5 ratus aplenkė F. Bagnaią su F. Quartararo ir pakilo į 3-ią poziciją. F. Bagnaia vėliau užleido poziciją ir tautiečiui Fabio Di Giannantonio („Ducati“).

Likus 4 ratams F. Quartararo krito nuo motociklo. Tai leido į 4-ą vietą pakilti F. Di Giannantonio, o F. Bagnaia grįžo į 5-uką.

Per likusius ratus lyderių rikiuotė nepasikeitė ir M. Marquezas įsirašė dar vieną pergalę. Ispanas įrodė, kad kritimai treniruotėse ir nubrozdinimai jam didesnių nepatogumų nesukėlė. M. Marquezas šiemet jau laimėjo 9 sprinto lenktynes iš 10.

Big crash for Marc Marquez early on. He lost the rear through super-fast turn 14 💥pic.twitter.com/uwjmruAGfM#MotoGP #DutchGP