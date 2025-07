Marcas Marquezas triumfavo Čekijos GP sprinte po įtemptos kovos

Šeštadienį kvalifikacijoje greičiausias buvo italas Francesco Bagnaia, pagerinęs trasos rekordą („Ducati“, 1:52.303 min.), nors jam kelią teko skintis per pirmąją kvalifikacijos dalį. Antras liko sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:52.522), trečias – prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:52.608).

M. Marquezas realiai pretendavo į „pole“ poziciją, bet paskutinio bandymo metu krito nuo motociklo. Laimei, ispanas išvengė rimtų sužeidimų. Kvalifikacijoje krito ir 4-ą vietą užėmęs italas Marco Bezzecchi („Aprilia“), o po ilgos pertraukos grįžęs praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) liko 12-as.

HIGH DRAMA! @marcmarquez93 goes down while on course for pole 😱💥 #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/PpgBZFuRYe

Sprinto lenktynėse F. Bagnaia po starto trumpam išlaikė pirmą vietą, bet vėliau ėmė ristis rikiuote žemyn. Tuo tarpu M. Marquezas greitai tapo lyderiu.

Lenktynių viduryje trumpam į pirmą vietą buvo pakilęs ispanas Pedro Acosta („KTM“). M. Marquezas varžovą aplenkė likus porai ratų ir vėliau įtvirtino pergalę. P. Acosta finišavo antras, o trečia vieta džiaugėsi italas Enea Bastianini („KTM“). M. Bezzecchi išlaikė 4-ą vietą, F. Quartararo nukrito į 5-ą poziciją.

F. Bagnaia finišavo tik 7-as, J. Martinas – 11-as, o po traumos atsigaunantis ispanas Alexas Marquezas („Ducati“) – 17-as. A. Marquezas prastai pajudėjo į startą ir vėliau dar turėjo kontaktą su komandos draugu Ferminu Aldegueriu („Ducati“).

🔚 @alexmarquez73's Saturday point streak ends



It all went wrong at the start, then friendly fire struck with teammate @Aldeguer54 💥#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/j4Q3r3M5Vt

REKLAMA

REKLAMA