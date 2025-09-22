Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Įvykus tragiškoms avarijoms – žmonių pyktis: nuo kada reikėtų nebevairuoti?

2025-09-22 14:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 14:57

Vis dažniau įvykstant tragiškoms avarijoms, kyla vis daugiau klausimų dėl eismo saugumo – ar visi vairuotojai iš tiesų pajėgūs sėsti prie vairo? Kiekviena tokia nelaimė nepalieka abejingų ir verčia svarstyti, nuo kokio amžiaus ar sveikatos būklės vairuoti jau nebereikėtų.

Vis dažniau įvykstant tragiškoms avarijoms, kyla vis daugiau klausimų dėl eismo saugumo – ar visi vairuotojai iš tiesų pajėgūs sėsti prie vairo? Kiekviena tokia nelaimė nepalieka abejingų ir verčia svarstyti, nuo kokio amžiaus ar sveikatos būklės vairuoti jau nebereikėtų.

REKLAMA
0

Ar reikėtų griežtinti patikras, ar pakanka sąmoningumo ir atsakomybės tarp pačių vairuotojų?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja šeimos gydytoja, sveikatos ekspertė Inga Evaltaitė-Budvytienė bei automobilių ir eismo ekspertas Vitoldas Milius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų