Aiškėja daugiau apie mirtiną avariją Vilniaus pakraštyje: vairuotojui sutriko sveikata

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Štai kokia nelaimė įvyko Gariūnų pašonėje: važiuodamas Savanorių prospektu į centro pusę į atitvarus, skiriančius priešpriešines eismo juostas, atsitrenkė vilkikas „Scania“. Vakarop, apie pusę šešių, apie avariją pranešusi moteris minėjo, kad maždaug 60-ies metų vilkiko vairuotojui greičiausiai sutriko sveikata, kad jam reikia medikų. Į avarijos vietą atskubėję greitosios pagalbos medikai vyrą bandė gaivinti, tačiau nesėkmingai – kiek po šešių vakaro jie konstatavo, kad vairuotojas mirė.
Pirminiais duomenimis, vilkikas kitų automobilių nekliudė. Smūgis į atitvarus ant viaduko nebuvo labai smarkus ir įvyko greičiausiai sutrikus vairuotojo sveikatai.
Labai pasisekė, kad nuo Kauno pusės atvažiavęs vilkikas nesusidūrė su kitais automobiliais. Šioje vietoje, ties nusukimu į Lazdynus, dažnai susiformuoja automobilių spūstys, mašinų būna daug.
Įvykio aplinkybes dar aiškinasi tyrėjai. Policija praneša, kad mirė 58-erių metų vyras. Dėl vairuotojo žūties pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.