Tragiška avarija Vilniuje: konstatuota vairuotojo mirtis

Savanorių pr. Vilniuje, ties nusukimu į Gariūnų g., galimai sutrikus vairuotojo sveikatai, vilkikas atsitrenkė į atitvarus. Atvažiavę medikai konstatavo vairuotojo mirtį.
Apie 60 metų vairuotojas žuvo.
Važiuojant į Vilniaus pusę uždaryta viena eismo juosta.
