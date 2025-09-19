Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška avarija Vilniuje: konstatuota vairuotojo mirtis

2025-09-19 19:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 19:33

Penktadienio vakarą pranešta apie avariją Vilniuje, Savanorių pr. Konstatuota vairuotojo mirtis.

Avarija Savanorių pr. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

1

Avarija Savanorių pr.
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Savanorių pr.

Savanorių pr. Vilniuje, ties nusukimu į Gariūnų g., galimai sutrikus vairuotojo sveikatai, vilkikas atsitrenkė į atitvarus. Atvažiavę medikai konstatavo vairuotojo mirtį.

Apie 60 metų vairuotojas žuvo.

Važiuojant į Vilniaus pusę uždaryta viena eismo juosta.

