Chaotiška Azerbaidžano GP kvalifikacija: 6 avarijos, raudonų vėliavų gausa ir Verstappeno triumfas

Antrą vietą iškovojo ispanas Carlosas Sainzas („Williams“, 1:41.595), o trečią – ne ką mažesnę sensaciją pateikęs Liamas Lawsonas iš Naujosios Zelandijos („Racing Bulls“, 1:41.707). Toliau išsirikiavo abu „Mercedes“ bolidai.
Varžovų problemomis nepasinaudojo britas Lando Norrisas. Jis užėmė vos 7-ą vietą („McLaren“, 1:42.239).
Pirmoji kvalifikacijos dalis buvo sustabdyta po to, kai savo bolidą sudaužė tailandietis Alexas Albonas („Williams“). Vėliau toje pačioje dalyje avariją patyrė ir vokietis Nico Hulkenbergas („Sauber“) – vėl teko rodyti raudoną vėliavą. Pirmoji kvalifikacijos dalis buvo sustabdyta anksčiau laiko, nes savo bolidą sudaužė ir argentinietis Franco Colapinto („Alpine“).
Raudoną vėliavą netrukus teko rodyti ir antroje kvalifikacijos dalyje. Britas Oliveris Bearmanas („Haas“) kliudė barjerus ir po kiek laiko sustojo trasoje. Šioje kvalifikacijos dalyje iškrito ir britas Lewisas Hamiltonas, pasiekęs vos 12-ą rezultatą („Ferrari“, 1:42.183).
Trečioje kvalifikacijos dalyje pilotus toliau trikdė vėjo gūsiai. Savo bolidą sudaužė monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), o vėliau jo pavyzdžiu „pasekė“ čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“). Dėl dažnų raudonų vėliavų sportininkams sunkiai sekėsi užfiksuoti rezultatus, o kvalifikacijos pabaigoje trasą dar užklupo lietus.
Full footage of Charles Leclerc's accident in Q3!#F1 #Formula1 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/mBHXSXKk0E— Extreme Cars (@extremecars__) September 20, 2025
Full footage of Oscar Piastri's accident in Q3!#F1 #Formula1 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/riZI0QF3lU— Extreme Cars (@extremecars__) September 20, 2025
Azerbaidžano GP kvalifikacijos rezultatai:
O. Piastri (324 taškai) pirmauja čempionate, bet L. Norrisas (293) turi puikų šansą prie jo priartėti. Trečias yra M. Verstappenas (230). Konstruktorių įskaitoje be didesnės konkurencijos lyderiauja „McLaren“ (617), o dėl antros vietos kovoja „Ferrari“ (280) bei „Mercedes“ (260).
Nenuspėjamas Azerbaidžano GP lenktynes sekmadienį nuo 13.45 val. bus galima tiesiogiai stebėti per TV6 kanalą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!