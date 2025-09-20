Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Green White Boys“ stabdo „Žalgirio“ palaikymą

2025-09-20 17:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 17:21

Kauno „Žalgirio“ organizuoto palaikymo grupė„Green White Boys“ išplatino pranešimą, kuriame pareiškė, kad stabdo komandos palaikymą. Pateikiame neredaguotą sirgalių paviešintą tekstą.

„Žalgirio“ gerbėjai stabdo palaikymą (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ organizuoto palaikymo grupė„Green White Boys“ išplatino pranešimą, kuriame pareiškė, kad stabdo komandos palaikymą. Pateikiame neredaguotą sirgalių paviešintą tekstą.

REKLAMA
0

„Green White Boys“ kuriam laikui stabdo pagrindinės Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos palaikymą.

Pastaruosius dvejus metus surasti vertybinius taškus tarp mūsų grupuotės ir krepšinio klubo organizacijos darosi vis sunkiau, tad šis sprendimas nėra vieno ar dviejų įvykių pasėkmė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mūsų ir šiuo metu už klubą atsakingų asmenų požiūris į „Žalgirio“ vardo svarbą, jo autentiškumą, jo įvaizdį kardinaliai skiriasi.

REKLAMA
REKLAMA

Minėtuoju laikotarpiu organizacijos viduje priimami sprendimai, vidinė komunikacija, aiškaus vertybinio stuburo ir krypties neturėjimas yra pagrindinės mūsų sprendimo priežastys.

REKLAMA

Norime pabrėžti, kad Ąžuolo Tubelio pasirašymas anaiptol nėra vienintelė šio protesto priežastis. Taip, esame prieš tai, kad šis žaidėjas atstovautų komandai, bet viskas mūsų akimis yra gerokai plačiau.

„Žalgiris“ negali būti tik apie pinigus, norą uždirbti, parduoti. Šiuo metu susidaro įspūdis, kad absoliučiai visi sprendimai klube priimami vertinant tik per finansiškai naudingą prizmę, pamirštant vertybes. Jaučiame, kad į sirgalius žiūrima pirmiausia kaip į finansinį šaltinį, o ne kaip bendruomenės dalį, kuri kuria klubo identitetą. Suprantame, kad finansinis klubo stabilumas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, tačiau mūsų akimis tai tėra priemonė stipresnės komandos surinkimui, o ne pagrindinis organizacijos tikslas.

REKLAMA
REKLAMA

Mūsų tikslas nėra pakenkti „Žalgirio“ vardui. Priešingai – norime, kad šis vardas ir toliau vienytų ir teiktų tik teigiamas emocijas. Mums šis vardas yra daugiau nei galimybė uždirbti, parduoti ar pasireklamuoti.

Viena iš pagrindinių GWB susikūrimo idėjų ir yra vienyti žmones, kurie turi tokį pat požiūrį į klubą, tad savo pozicijos išsakymą matome kaip pareigą.

Su klubu vyksta dialogas. Jeigu pavyks rasti kompromisus, GWB sugrįš.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų